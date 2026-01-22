½°±¡¡¢23Æü¸á¸å²ò»¶¤Ø¡¡27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï23Æü¸á¸å¡¢½°±¡²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï22Æü¡¢·ëÅÞÂç²ñ¤ò¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¡¢½°±¡µÄ°÷·×160¿ÍÄ¶¤¬»²²Ã¤·¤Æ»ÏÆ°¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¼çÍ×ÁèÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ÎÄó¸À¤ò¼óÁê¤ËÄó½Ð¤·¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£²ò»¶¸å¡¢À¯ÉÜ¤ÏÎ×»þ³ÕµÄ¤Ç½°±¡ÁªÆüÄø¤ò¡Ö27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤È·èÄê¤¹¤ë¡£»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡·ëÅÞÂç²ñ¤ÇÃæÆ»¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ò¡¢ºâ¸»¤âÌÀ¼¨¤·¤Æº£½©¤«¤é¼Â¸½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¶¯Ä´¡£¼«Ì±¤¬°û¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºâ¸»¤ä¹©Äø¤Î¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¸øÌó¤Ëµ¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤¤¤Ä¤ä¤ë¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£Å´É×¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤Ë¤ÏÃæÆ»¤Î²º·ò¤Ê¸Ç¤Þ¤ê¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Âç²ñ¸å¡¢ÃæÆ»¤Ï¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±³°¹ñ¿ÍÀ¯ºöËÜÉô¤Î¿·Æ£µÁ¹§ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢¼óÁê¤ò´±Å¡¤ËË¬¤Í¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¥¼¥í¤äÅÚÃÏ¼èÆÀ¥ë¡¼¥ë¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À³°¹ñ¿ÍÀ¯ºö¤ÎÄó¸À¤ò½Ð¤·¤¿¡£