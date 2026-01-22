¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ö¹Í¤¨¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¿É¸ý¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Î½ÅÄÃ¤ÎÂç¹ëÅ¡¤Ë¶Ã¤
MC¤òÌ³¤á¤ë¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¡á¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡£
1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î·Ú°æÂô¤Ë¤¢¤ë¿·ÃÛ¹ëÅ¡¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½éÀøÆþ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹Àô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ë²È¼ç¤Î°¦¸¤¥¢¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó
º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¤ä¥¨¥ë¥È¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¤Î°áÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Û¤«¡¢¿É¸ý¤Î¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÅ¡Âð¡£2025Ç¯9·î¤Ë´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¤À¤È¤¤¤¦¡£
²È¼ç¤Î°¦¸¤¤Ç¤¢¤ë¥é¥Ö¥é¥É¥¥¡¼¥É¥ë¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿Âç¹ëÅ¡¤Ï¡¢ÆâÁõ¤â²È¼ç¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤½¤¦¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¹¥ì¥ó¥¬¤¬»È¤ï¤ì¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÂ³¤¯Ï²¼¤Ï¥°¥ì¡¼¤ÇÅý°ì¡£ÊÉ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¹á¿å¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¹âÅè¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶Ã²¡£Æ£¿¹¤â¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤ªÅ¹¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¯¡£
Ï²¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ø¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤Ò¤ÈÌÜ¸«¤Æ¥»¥ó¥¹¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¿¹Àô¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Í¡Á¡ªÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
ÊÉ¤äÃì¤Ï¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ê°ìÊý¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¤Î¥¹¥Ä¡¼¥ë¤¬¿ï½ê¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿§¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ØÂ³¤¯¥¢¡¼¥Á¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¾ÈÌÀ¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ËÜÃª¤¬ÀßÃÖ¡£¿¹¤â¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÄ´ÅÙÉÊ¤Ë¤â¿¹¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£Ã¸¤¤¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Á¥§¥¢¤Ë¡Ö¹ç¤¦¤ó¤À¤Í¡£·ë¹½Í¦µ¤¤¤¤ë¤è¡×¤È²È¼ç¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¦¤Ã¤Æ¤«¤ï¤Ã¤ÆÇò¤È¹õ¤ÎÊÁ¤Î¥¿¥¤¥ë¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¡¢º¹¤·¿§¤ÇÀÖ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¤À¤Í¡ª¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¡£¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÉ¤È¤¢¤ï¤»¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤¿¤é¡Ø¤¨¡¼!?¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢Í¦µ¤¤¢¤ë¤ï¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥È¥¤¥ì¤Ç¤Ï¡¢Å·°æ¼è¤êÉÕ¤±¼°¤Î¼Ø¸ý¤¬Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¹¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¡©¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤«¤é¤Ï³°¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú°æÂô¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2³¬¤Ï²È¼ç¤ÎºÊ¤ÎÉô²°¤È¡¢²È¼ç¤Î¿²¼¼¡£¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÏÊÉ¤¬¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Ç¡¢²È¼ç¤ÎÆÈÆÃ¤Î°áÎà¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤â¿¹¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤³¤ì¡ª¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
²È¼ç¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥É¥ó¾®À¾»á¡£²È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¾®À¾»á¤Ï¡Ö¡ÊÊÉ¤äÃì¡¢¼ê¤¹¤ê¤Ê¤É¡ËÁ´Éô¥¢¡¼¥ë¡Ê¶ÊÀþ¡Ë¤Ê¤Î¡£Âç¹©µã¤«¤»¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö5¿Í¤ÎÂç¹©¤¬ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¡¢²¶¤Ë¸ýÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£