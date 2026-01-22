¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×Âè14´¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª Á´¹ñ¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤Ë¤¤¤Î¤ê¤ä¸÷¤Î¡Ö±éµ»³«»Ï1ÉÃÁ°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿µÇ°¹¹ð¤ò·ÇºÜ¡ª
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢1·î22Æü¤Ë¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤ÎºÇ¿·´©Âè14´¬¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£
¡¡È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ËµÇ°¹¹ð¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±éµ»³«»Ï1ÉÃÁ°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Çï¼ê¤¬ÌÄ¤ê»ß¤ß²»³Ú¤¬Î®¤ì½Ð¤¹Ä¾Á°¤Î¡¢ÀÅ¼ä¤È³Ð¸ç¤òÉ½¸½¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´¹ñ5ÃÏ°è¤ÇÊÑÆ°¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¡¦ÌÀ±ºÏ©»Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÏµÖ¿¸÷¡¦ÌëÂë½ã¡¦²¬ºê¤¤¤ë¤«¤Î5¿Í¤¬°ì¿Í¤º¤ÄÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5¿Í¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Ä¤ë¤Þ¤¤¤«¤À»á¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¢¨²Æì¸©¤Ï·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¤Þ¤¿¤ÏÌëÂë½ã¡¢»°½Å¸©¤ÏÌÀ±ºÏ©»Ê¤Þ¤¿¤Ï²¬ºê¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿ÍÀ¸¤Õ¤¿¤Ä¤Ö¤ó·ü¤±¤Æ¡¢³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¢¤ë¡ª
¥¹¥±ー¥¿ー¤È¤·¤ÆºÃÀÞ¤·¤¿⻘Ç¯¡¦ÌÀ±ºÏ©»Ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¾¯⼥¡¦·ëÂ«¤¤¤Î¤ê¡£
¥ê¥ó¥¯¤Ø¤Î¼¹Ç°¤òÈë¤á¤¿¤¤¤Î¤ê¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢»Ê¤Ï⾃¤é¥³ー¥Á¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¡£
ºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¤¤Î¤ê¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®⻑¤·¤Æ¤¤¤¯»Ê¡£
¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À⼆⼈¤Ï±É¸÷¤Î¡È¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¤ò⽬»Ø¤¹¡ª
¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2022¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÉôÌç¡¡Âè1°Ì¡ª
2023Ç¯ÅÙÂè68²ó¡Ö¾®³Ø´ÛÌ¡²è¾Þ¡×°ìÈÌ¸þ¤±ÉôÌç¡¡¼õ¾Þ¡ª
2024Ç¯ÅÙÂè48²ó¡Ö¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¡×Áí¹çÉôÌç¡¡¼õ¾Þ¡ª
¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿ÏÃÂêºî¡ª