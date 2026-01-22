¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡¢¡ØDREAM STAGE¡Ù¼ç±é¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö±éµ»¤Î²øÊª¡×
¡¡1·î16Æü¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ØDREAM STAGE¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ëK-POP¶È³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µÅ·ºÍ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¸ãºÊ½á¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¤È¡¢Íî¤Á¤³¤Ü¤ìÎý½¬À¸7¿Í¤Î¥°¥ëー¥×¡ÖNAZE¡Ê¥Í¥¤¥º¡Ë¡×¤¬¡¢¶¦¤ËÌ´¤òÌÜ»Ø¤¹Êª¸ì ¡£
¡¡¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NAZE¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¡£¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤È¤ÏÀ³Ê¤¬ÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¿´ÇÛÀ¤ÇÆâ¸þÅª¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¥Ê¥à¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤¬¹¥¤¡£¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤ä¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤¹¤ëÃæÂ¼ÎÑÌé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±éµ»¤Î²øÊª¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NAZE¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦¿åÀ±Ìò¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤Êý¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡NAZE¤Î¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°õ¾Ý¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥¤¥»¥¤¤Î¡ÖÀÄ½ÕÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¡×¤ä¡¢¥æ¥ó¥®¤Î¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¡×¡¢¥¿ー¥ó¤Î¡Ö¸À¸ì¤ÎÅ·ºÍ¡×¤Ö¤ê¤Ê¤É¡¢Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿åÀ±¤ÎÂç³èÌö¡×¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢NAZE¤Ï¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£¡ÖNAZE¤Î¿ä¤·¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡Ê¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥óÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥Ê¥à¡¦¥Ï¥æ¥ó¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥à¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤È¤ÏÀ³Ê¤¬ÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¿´ÇÛÀ¤ÇÆâ¸þÅª¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¥Ê¥à¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÉþ¤¬¹¥¤¡£¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¸ãºÊ¤È°ì½ï¤ËNAZE¤òÀäÂÐÀ®¸ù¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç°ìÈÖ¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¼¤ò¤è¤ê¥Ï¥¹¥ー¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¡¢¸ãºÊ¤Î¸µÎø¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ê¤É¡¢¥·ー¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ¼¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤µ¤ó¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢±éµ»¤Î²øÊª¤Ç¤¹¡£´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ó¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿ÅÙ¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â²º¤ä¤«¤Ç²¹¤«¤¤Êý¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ï¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤äÆü¾ï¤Î¤³¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üNAZE¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¥¤¥»¥¤¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀÄ½ÕÌ¡²è¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥æ¥ó¥®¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ç¡¢¤è¤¯Ì²¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤È¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¤Ï¡¢ÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢À¿¼Â¤ÇÆâÌÌ¤Î¶¯¤¤»Ò¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¿ー¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ§¤À¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¥æ¥¦¥ä¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁ¡ºÙ¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥à¥´¥ó¤ÏÂÎ·¿¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢´é¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤òËË¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤á¤¿¥Ï¥à¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥É¥Ò¥ç¥¯¤Ï¥·¥ã¥¤¥Üー¥¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂè2ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤íÂè2ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿åÀ±¤ÎÂç³èÌö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢NAZE¤Ï¤¢¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âè2ÏÃ¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤ÎÅ¸³«¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡NAZE¤Î¿ä¤·¤â¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë