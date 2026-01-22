Æü¸þºä46¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤Ï¤Ê¤¼»É¤µ¤ë¡©¡¡ÀáÌÜ¤ò¹ï¤à¡ÈÌ¤´°¡É¤ÎÍ¾±¤¡¢¥°¥ëー¥×¤È¶¦¤Ë°é¤Ä¿ù»³¾¡É§³Ú¶Ê¤Î¿¿¿ñ
¡¡Æü¸þºä46¤¬1·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë16th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æó´üÀ¸¤«¤é¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î14¿ÍÊÔÀ®¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Ï¸Þ´üÀ¸¡¦ÂçÌî°¦¼Â¡£¥Ä¥¢ー¤ò·Ð¤Æ¿·ÂÎÀ©¤ØËÜ³ÊÅª¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ºäÆ»¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤â¸À¤¨¤ë¿ù»³¾¡É§¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢MV¤¬¡È³ëÆ£¡É¤È¡ÈÌ¤Íè¡É¤òÆ±µï¤µ¤»¤¿¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢³Ú¶Ê¤ÎÇ®ÎÌ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¿ù»³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢ºäÆ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÄÏ¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤«――¡£¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤¬¼¨¤¹¸÷¤È±Æ¡¢ºäÆ»¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤¤¿ù»³¾¡É§³Ú¶Ê
¡¡¿ù»³³Ú¶Ê¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éA¥á¥í¤Ç°ìµ¤¤ËÄ°¤¼ê¤ò¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤àÅÀ¤À¡£°õ¾ÝÅª¤ÊÃ»¤¤¥Õ¥ìー¥º¤Ç¶õµ¤¤òºî¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤ò²Î¤¦¡×¤ÈºÇ½é¤Î¿ôÉÃ¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤³¤«¤éB¥á¥í¡¢¥µ¥Ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÇ®ÎÌ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¥µ¥Ó¤Ç»ë³¦¤¬³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡È°ú¤¹þ¤ß¢ª²ÃÂ®¢ª²òÊü¡É¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢¿ù»³³Ú¶Ê¤Î¶¯¤µ¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¿ù»³³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÇµÌÚºä46¡ÖÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤«¤éÉº¤¦Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤È¼ÀÁö´¶¤ÇÅö»þ¤ÎÇµÌÚºä46¤Ë¿·¤·¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£°ìÊý¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ÀûÎ§¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÉáÊ×À¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤¬¥°¥ëー¥×¤ÎÂåÉ½¶ÊÁü¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Ø»Ò¡Ù¥êー¥É¶Ê¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢º£¤â¤Ê¤ªÇµÌÚºä46¤é¤·¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤¬Àè¤Ë´¶¾ð¤ÎÅú¤¨¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²Î¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ÕÌ£¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥¢¥ó¥»¥à¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ý°ºä46¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀÄ¶õ¤¬°ã¤¦¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ï¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤ò¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Î»þÅÀ¤ÇÃ¸¤¯Þú¤Þ¤»¤ë¡£ÍÞ¤¨¤á¤Î²¹ÅÙ¤Î¤Þ¤ÞÊª¸ì¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¥µ¥Ó¤Ç´¶¾ð¤¬¤¹¤Ã¤ÈÉâ¾å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë·Ê¿§¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿ù»³¤Î³Ú¶Ê¤¬»É¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥µ¥Ó¤Î¹âÍÈ´¶¤ØÌµÍý¤Ê¤¯·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤â¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¤¤½Ð¤·¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¡¢Ä°¤¼ê¤Î°Õ¼±¤ò¶Ê¤ÎÃæ¤Ø°ú¤¹þ¤à¡£¤½¤³¤«¤éÅ¸³«¤ò½Å¤Í¡¢¥µ¥Ó¤Ç°ìµ¤¤Ë»ë³¦¤¬³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²òÊü´¶¤Ø¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥µ¥Ó¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÌÀ¤ë¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾å¤ØÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¡È±Æ¤äÉÔ°Â¡É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¡¢Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡È¤â¤¦Âç¾æÉ×¡É¤È¤¤¤¦°Â¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ø¹Ô¤¯¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤À¡£¿ù»³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢Á°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤µ¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Îµ¤ÇÛ¤òÆ±»þ¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥ëー¥×¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Êª¸ì¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÆÏ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£Æü¸þºä46¡¢¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÀáÌÜ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤À¡£ÇµÌÚºä46¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡×¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ëー¥×¤Î°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï´õË¾¡×¤ÏÂåÉ½¶Ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ï²Î¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ÕÌ£¤òÁý¤·¡¢²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊâÆ»¶¶¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£µ¨Àá¤ÎÎä¤¿¤µ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤¬¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶õµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä°¤¼ê¤Ë¡È¤³¤³¤«¤éÀè¡É¤ò¼«Á³¤È°Õ¼±¤µ¤»¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¿ù»³ºîÉÊ¤Ï¡¢ÎÉ¶Ê¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤È°ì½ï¤Ë²ÁÃÍ¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Æü¸þºä46¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿°ÌÃÖ¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£2025Ç¯¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡Ù¤ò·Ð¤ÆÊü¤¿¤ì¤ë¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¥°¥ëー¥×¤Î¸½ºßÃÏ¤òÄó¼¨¤¹¤ë1Ëç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤¥»¥ó¥¿ー¤¬Î©¤Á¾å¤²¤ëÊª¸ì¤ò¡¢¿ù»³¤ÎÀáÌÜ¤ò²Î¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬»Ù¤¨¤ë――¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤³¤«¤é²¿¤«¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤Ï¡¢Êª¸ì¤ò¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç»ß¤á¤Æ¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¯¤Ê¤ë½ª¤ï¤êÊý¤ò»Ø¤¹¡£MV¤â¤Þ¤¿¡¢³ëÆ£¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÌ¤Íè¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¡¢¤É¤³¤«¡ÈÌ¤´°¡É¤ÎÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¡£»ëÄ°¸å¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢´°·ë¤·¤¿ËþÂ´¶¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤À¡£¿ù»³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ï¡¢¤³¤Î´¶¾ð¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¥µ¥Ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²òÊü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯½ª¤ï¤êÀÚ¤é¤º¡¢¼¡¤ÎÅ¸³«¤Ø¸þ¤«¤¦Í¾Çò¤òºî¤ë¡£Ä°¤½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï°Â¿´¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·Á°¤Î¤á¤ê¤Ê´üÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æü¸þºä46¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤ä°ìÂÎ´¶¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢É¬Á³Åª¤Ëµ¯¤¤ë¡ÈÊÑ²½¡É¤â°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¸Þ´üÀ¸¤¬É½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤¬¤¤¤è¤¤¤èÃæ¿´¤Ë¤¤¿¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤À¡£¤À¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¿·¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤ÎÆü¸þºä46¡×¤òÁ°Äó¤ËÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¡£¿ù»³¤¬¤³¤Î¶Ê¤ÇÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÆ¥¹¥¿ー¥È¤Î½ËÊ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¡¾Ï¤Ø¤ÎÍ½¹ð¡£¤ª¤Ò¤µ¤Þ¡ÊÆü¸þºä46¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æü¸þºä46¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î²»¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
