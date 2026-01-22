¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê!!¡×42ºÐGKÀîÅç±Ê»Ì¡¢³¤³°Ä©Àï·èÃÇ¤Î24ºÐMFÇÜ°æ¸¬¤Ë°¦¤Î¤¢¤ë¥¨¡¼¥ë
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄGKÀîÅç±Ê»Ì¤¬¡¢³¤³°¥¯¥é¥ÖÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿MFÇÜ°æ¸¬¤Ë¸þ¤±¤Æ°¦¤Î¤¢¤ë¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡2001Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç24ºÐ¤ÎÇÜ°æ¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢24Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤ËÉüµ¢¡£ºòµ¨¤Ï´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿ÈØÅÄ¤Ç¼ç¼´¤òÃ´¤¤¡¢J2¥ê¡¼¥°Á´38»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ6ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£·î5Æü¤Ë¤ÏÈØÅÄ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö±äÄ¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢21Æü¤Ë³¤³°¥¯¥é¥Ö°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¹ç°Õ¤Î¾å¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡24ºÐ¤Î·èÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢È¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬42ºÐ¤ÎÀîÅç¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@eijikawashima01)¤ËÈØÅÄ¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Ë¡ÖChase your dream..(Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤í)¡×¤Èµ¤¹¤È¡¢ÇÜ°æ¤Ø°¦¤Î¤¢¤ë¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤±¤ó!¡¡Î¢ÀÚ¤ê¼Ô(¾Ð)!¡¡¤â¤¦ÆóÅÙ¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê!!¡¡À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÀäÂÐµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤è!¡¡¼ä¤·¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¾!¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#Ì´#Ãç´Ö#å«#¥¸¥å¥Ó¥í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
