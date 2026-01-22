¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´¹ë¥ªー¥×¥ó Âè5Æü ¥Èー¥Þ¥¹ ¥Þ¥Ï¥Ä vs ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹
Á´¹ë¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î18Æü～2026Ç¯2·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Èー¥Þ¥¹ ¥Þ¥Ï¥Ä] 3 - 1 [¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹]
¡¡Á´¹ë¥ªー¥×¥óÂè5Æü¤¬¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢ ¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¤Ç¡¢¥Èー¥Þ¥¹ ¥Þ¥Ï¥Ä¤ÈÂè31¥·ー¥É¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Èー¥Þ¥¹ ¥Þ¥Ï¥Ä¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹ ¥Á¥Á¥Ñ¥¹¤¬6-3¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥Èー¥Þ¥¹ ¥Þ¥Ï¥Ä¤¬7-6¤ÇÀ©¤¹¤ë¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤â¥Èー¥Þ¥¹ ¥Þ¥Ï¥Ä¤¬7-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥Èー¥Þ¥¹ ¥Þ¥Ï¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-01-22 18:32:06 ¹¹¿·