³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê1·î22Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î22Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 14840(¡¡ 13172)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡82(¡¡¡¡¡¡32)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 22890(¡¡ 22557)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7054(¡¡¡¡7054)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡182227(¡¡182157)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 4·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 109(¡¡¡¡ 109)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 13902(¡¡ 10358)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 171(¡¡¡¡ 121)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 22357(¡¡ 21982)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡¡¡ 6)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5387(¡¡¡¡5387)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡116383(¡¡116383)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 4·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡94(¡¡¡¡¡¡94)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2564(¡¡¡¡ 722)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1287(¡¡¡¡ 537)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 11161(¡¡ 11161)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2300(¡¡¡¡2015)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡9185(¡¡¡¡5906)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4749(¡¡¡¡4743)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2373(¡¡¡¡1245)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 11209(¡¡¡¡8907)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡10)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡44(¡¡¡¡¡¡44)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10297(¡¡ 10297)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 4·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡¡¡ 2)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2318(¡¡¡¡2025)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡9093(¡¡¡¡7485)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6828(¡¡¡¡6828)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5335(¡¡¡¡5267)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 10284(¡¡ 10012)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3709(¡¡¡¡3709)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 59640(¡¡ 59640)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1872(¡¡¡¡ 743)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 474(¡¡¡¡ 370)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3139(¡¡¡¡ 453)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3097(¡¡¡¡2342)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 498(¡¡¡¡ 469)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 6·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡¡¡ 6)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 3·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1698(¡¡¡¡1698)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 2·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡93(¡¡¡¡¡¡93)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 4·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
