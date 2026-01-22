¡ÖÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×2·î¸Â¥×¥Ã¥È¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê22ÆüÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ð225¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê´ü¶á2026Ç¯2·î¸Â¡¦SQ 2·î8Æü¡Ë¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þ5Ëü3000±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63(¡¡¡¡63)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡18(¡¡¡¡18)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡16)
¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡12(¡¡¡¡12)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡ 6)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡ 6)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡ 5)
´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ5Ëü3250±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15(¡¡¡¡15)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ5Ëü3500±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31(¡¡¡¡31)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡13(¡¡¡¡13)
»°É©UFJe¥¹¥Þー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡ 4)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ5Ëü3625±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡24(¡¡¡¡24)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ5Ëü3750±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡11(¡¡¡¡11)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9(¡¡¡¡ 9)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¢þ5Ëü3875±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ5Ëü4000±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡29(¡¡¡¡29)
JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15(¡¡¡¡15)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 3)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
