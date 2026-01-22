³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡Æü¶ä²ñ¹ç¡¢½°±¡²ò»¶¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â
Âçºå3·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡53740¡¡+910¡¡¡Ê+1.72¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3619.0¡¡+21.5¡¡¡Ê+0.59¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ910±ß¹â¤Î5Ëü3740±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü3450±ß¤È¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê5Ëü3225±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë·Á¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ë5Ëü3330±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢5Ëü3350±ß～5Ëü3450±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü3270±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3860±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï5Ëü3750±ß～5Ëü3850±ßÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¸å¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤¯¤È¡¢5Ëü3950±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï»ý¤Á¹âÄ´À°¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢5Ëü3700±ß¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ²¤´Ø·¸°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸åÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÆ±ÍÍ¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£+1¦Ò¤òÌÀ³Î¤ËÆÍÇË¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÎÄ´À°¶ÉÌÌ¤Ç¤âÆ±¥Ð¥ó¥É¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥³<6146>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤Ê¤É¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ·¿¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÁ°Æü¤ËÈó³«¼¨¤À¤Ã¤¿2026Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥³¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤òÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Î¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸å¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü3950±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¸å¤Ï¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤¬¡¢4¥±¥¿¤Î¾å¾º¤ÇÍø¿©¤¤¤ËÈ¼¤¦¥í¥ó¥°²ò¾Ã¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£+1¦Ò¤¬¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç5Ëü3430±ßÊÕ¤ê¤ËÀÚ¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Û¤«¡¢+2¦Ò¤Ï5Ëü5100±ß¿å½à¤È¤Ê¤ë¡£+1¦Ò¤¬»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤È+2¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡½µËöÍ×°ø¤Ç¼ê³Ý¤±¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¤Î·ë²ÌÈ½ÌÀ¡¢½°±¡²ò»¶¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£+2¦Ò¿å½à¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅ¸³«¤âÁÛÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.84ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Äñ¹³Àþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê14.74ÇÜ¡Ë¤ò¾åÈ´¤±¡¢+1¦Ò¡Ê14.83ÇÜ¡Ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¿¡£+2¦Ò¤È75ÆüÀþ¤¬14.93ÇÜÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢°ìÃÊ¤ÈNT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê3·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü3172Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü0358Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬5267Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬3102Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬2025Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬2015Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1441Ëç¡¢¾¾°æ¾Ú·ô¤¬1286Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬1245Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬1245Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü2557Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü1982Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1Ëü0012Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬8907Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬7485Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬5906Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬2342Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬2339Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1998Ëç¡¢¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô¤¬1698Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
