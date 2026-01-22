¡ÚMLB¡Û¡Öº£±Ê¾ºÂÀ¤Î´°Á´Éü³è¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬Ê¬ÀÏ¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡È3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡É¤È¤Ï¡©
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¡Öº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï2026Ç¯¤ËÉü³è¤Ç¤¤ë¤«¡©¤½¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ºòµ¨¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿º¸ÏÓ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Éü³è¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¢£ÈïÃÆÁý²Ã¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä¡Ä
2024Ç¯¤Ë¥«¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¤·¤¿º£±Ê¤Ï¡¢29ÀèÈ¯¤Ç173²ó1¡¿3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐÈÄ¡£15¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.91¡¢174Ã¥»°¿¶¤Î¹¥À®ÀÓ¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤â±Æ¶Á¤·¡¢25ÀèÈ¯¤Ç144²ó2¡¿3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐÈÄ¡£9¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.73¤È¤ä¤ä¶ìÀï¡£¤È¤ê¤ï¤±¸åÈ¾Àï¤ÏÀ®ÀÓ¤¬°²½¤·¡¢¥êー¥°¥ïー¥¹¥È2°Ì¤Î31ÈïÃÆ¡¢»°¿¶³ä¹ç¤âÄã²¼¤¹¤ë¤Ê¤É¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬·Ç¤²¤¿¡Öº£±Ê¤ÎÉü³è¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¸°¡×――1¤ÄÌÜ¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Üー¥ë¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡£²óÅ¾¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ò¹â¤á¤ËÂ¿Åê¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ãー2Ç¯´Ö¤Ç¤Îº£±Ê¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Üー¥ëÎ¨36.0¡ó¡×¤ò·×Â¬¡£500²ó°Ê¾å¤ÎÂÇµå¤òµÏ¿¤·¤¿139Åê¼ê¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£1Ç¯ÌÜ¤Ë32.9%¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï39.5%¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÇµå³ä¹ç¤¬¥êー¥°3ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°ÂÂÇ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥±ー¥¹¤òÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈïÃÆ¤â¼«¤º¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£À©µå¤Î²þÁ±¤âµØ¤Ë¤Ê¤ë¡ÖµåÂ®Äã²¼¡×
º£±ÊÉü³è¤Î¸°¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¶õ¿¶¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢»°¿¶³ä¹ç¤È¶õ¿¶¤êÎ¨¤¬¸®ÊÂ¤ßÄã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Üー¥ë¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Îº£±Ê¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢À©µå¤Î²þÁ±¤¹¤éµØ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Íî¤È¤··ê¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ÎµåÂ®¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡£ºòµ¨¤Îº£±Ê¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¿¶Ñ91.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó147.5¥¥í¡Ë¤«¤é90.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó146.1¥¥í¡Ë¤Ë¸º¾¯¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¡¢ÈïÃÆÁý²Ã¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºòµ¨¥á¥¸¥ãーÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬94.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.4¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£¥¢¥Ù¥ìー¥¸¤ò²¼²ó¤ëº£±Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«¤ÊµåÂ®Äã²¼¤âÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡Öº£±Ê¤Ï¡¢¤Ä¤¤1Ç¯Á°¤Þ¤Çµå³¦¶þ»Ø¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢´°Á´Éü³è¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¸½¼ÂÅª¤À¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£