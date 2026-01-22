¡Ú ÀîÀ¥¤â¤¨ ¡Û¡¡¡Ö°¦¼Ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯EJ1¡×¤ÎÉü³è¤òÊó¹ð¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤â¸ø³«
¡ÖÆüËÜ¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥óÂç¾Þ2021¡×¤Ç»Ë¾å½é¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîÀ¥¤â¤¨¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£½¤Íý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¼Ö¤Î¥Û¥ó¥À¡¦¥·¥Ó¥Ã¥¯¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÀîÀ¥¤â¤¨ ¡Û¡¡¡Ö°¦¼Ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö¥·¥Ó¥Ã¥¯EJ1¡×¤ÎÉü³è¤òÊó¹ð¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤â¸ø³«
ÀîÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¦¼Ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¾¡¼¡¼¡¼¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¡£½¤Íý¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»ç¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤ë¼«¿È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÆüÌë¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¸Î¾ã¤·¤¿°Ù¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×Åê¹Æ¤â¹Ô¤¤¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£ÀÖ¤¤VTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ð¡¼¤äÀÄ¤¤ÅÀ²Ð¥³¡¼¥É¡¢¥¥Î¥³·¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤à¤½Ð¤·¤Î¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¡¢¿·¤·¤¯¸ò´¹¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¼þ¤ê¤ÎÉôÉÊ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÀ¥¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ö¸½ÌòGT¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¥·¥Ó¥Ã¥¯EJ1¾è¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯12·î25Æü¡¢¡ÖËÜÆüÌµ»ö¤Ë¹½Â¤ÊÑ¹¹¼Ö¸¡¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¯¡¼¥Ú¤Ø¤Î°¦Ãå¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢°¦¼Ö¤È¶¦¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¤â¸ò´¹¤·¤Æ¥¿¥ï¡¼¥Ð¡¼¤âÉÕ¤¤¤Æ¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¤â¼Ò³°¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤ß¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤Í¡×¡ÖÀÖ¥Ø¥Ã¥É¤¬âÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖHONDA VTEC¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖVTEC¤¬Ó¹¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
