¡ÖÆó¿Í¤ÎÀ¤³¦Æþ¤ê¤¹¤®¡×¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¤È¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕ¤¬¼»ÅÊ¡Ö¥Ê¥¹¤Ç¶¦Æ±ºî¶È¤¹¤ó¤Ê¡×
¡¡¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¡¦ÃæÀî°ÂÆà¤È¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬¡¢BBQÃæ¤ËÃçÎÉ¤¯Ä´Íý¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕÎ´¤¬¡ÖÆó¿Í¤ÎÀ¤³¦Æþ¤ê¤¹¤®¡×¡Ö¥Ê¥¹¤Ç¶¦Æ±ºî¶È¤¹¤ó¤Ê¡×¤È¼»ÅÊ¿´¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µNHK½÷»Ò¥¢¥Ê¤È¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤»Ñ
¡¡1·î18Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÍµÈ¥¯¥¤¥º¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥á¥â¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎ¹¤ò¤¹¤ë¡Ö¥á¥â¥É¥é¥¤¥ÖÆÈ¿ÈÃË½÷ÊÔ¡×´°·ë²ó¡£¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¡¢Ï¡¸«æÆ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎ´¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¢·ó¶áÂç¼ù¡ÊEXIT¡Ë¡¢·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡¢ÃæÀî°ÂÆà¤ÎÆÈ¿ÈÃË½÷6¿Í¤¬3ÂÐ3¤Ç½¸·ë¡£Îø¥ê¥¢¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿°ì¹Ô¤Ï¡¢Ë½§¤ÇBBQ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡Ä´Íý¤Î¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢ÎÙÆ±»Î¤ËºÂ¤Ã¤¿Ï¡¸«¤ÈÃæÀî¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÌîºÚ¤äÆù¤Î¾Æ¤ºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢½ª»ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿¥à¡¼¥É¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¡ÖÏ¡¸« ÃæÀî¤µ¤ó Æó¿Í¤ÎÀ¤³¦Æþ¤ê¤¹¤®¤À¤í¡×¤È¥á¥â¤Ë¼»ÅÊ¿´¤ò½ñ¤»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥¹¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿Ï¡¸«¤ËÃæÀî¤¬¡Ö¾ßÌý¡¢¿â¤é¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¡Ö¤³¤³¤Ë¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÏ¡¸« ÃæÀî ¥Ê¥¹¤Ç¶¦Æ±ºî¶È¤¹¤ó¤Ê¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÅÜ¤ê¤Î¥á¥â¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤¿ÍµÈ¤äÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£