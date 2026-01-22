¤ì¤¤¤ï¸øÌó¡¢¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¡¡°ìÎ§10Ëü±ßµëÉÕ¤âÌÀµ
¡¡¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Ï22Æü¡¢½°±¡Áª¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤ÈÁ´¹ñÌ±¤Ë°ìÎ§10Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤òÌÀµ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤´¤È¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºöµëÉÕ¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£Âç´ë¶È¤äÉÙÍµÁØ¤Ø¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ°ìÎ§¤ÇºÇÄãÄÂ¶â1500±ß¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÃË½÷´Ö¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤·¤¿¡£°åÎÅ¤ä²ð¸îÊ¬Ìî¤òÀ®Ä¹»º¶È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¹ñÈñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¡£
¡¡¡ÖÀïÁè¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤È¤·¤Æ²ÃÃ´¤»¤º¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤ÏÇÑ»ß¡¦Å±²ó¤¹¤ë¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Î¼Â¸½¤ÈÆ±Àº§¤ÎË¡À©²½¤ò¼çÄ¥¡£¸¶È¯¤ÏÂ¨»þÇÑ»ß¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬»ö¶È¼Ô¤«¤éÇã¤¤¾å¤²¤ÆÇÑÏ§¤ò¿Ê¤á¤ë¡£