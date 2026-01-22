Àîºê»Ô É÷Â¯Å¹¤Î¼Â¼ÁÅªÅ¹Ä¹¤ÎÃË¤é 4¿ÍÂáÊá
¡¡Çä½Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àîºê»Ô¤Ë¤¢¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Î¼Â¼ÁÅªÅ¹Ä¹¤ÎÃË¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀîºê¥½¡¼¥×¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëµþÅÔÆîÄ®¡×¤Î¼Â¼ÁÅªÅ¹Ä¹¡¢ÀîËÜ½ÓÊåÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤é4¿Í¤Ï21Æü¡¢Å¹Æâ¤Ç½÷À¤¬µÒ¤ÈÇä½Õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç¡¢Å¹Æâ¤äÊ£¿ô¤Î´Ø·¸Àè¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ¸½¶â1200Ëü±ß¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÀîËÜÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
この店には一日平均80人の客が来店し、去年1月から6月までの半年間でおよそ2億8000万円の売り上げがあったとみられ、警察が金の流れなどを詳しく調べています。