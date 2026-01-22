¡ØÁêËÀ¡ÙÊüÁ÷26Ç¯¤á¤Ë¤·¤Æ¡ÖSTARTO¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤¬½é½Ð±é!¡¡ÉñÂæÃæ¿´¤ËÉ¾²ÁÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡È¶ìÏ«¿Í¡É¤Ï»³ÅÄÎÃ²ð¤ÎÆ±´ü
¡¡1·î21Æü¡¢¿åÃ«Ë¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀseason24¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎÂè13ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÃ«±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£¤Î·º»ö¡¦¿ù²¼±¦µþ¤È¡¢»ûÏÆ±é¤¸¤ëÁêËÀ¤Îµµ»³·°¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£Âè13ÏÃ¤Ï¡¢±¦µþ¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¹ÈÃãÅ¹¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢À¯ºâ³¦¤Î¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ°ÅÌö¤¹¤ë¿ÍÊª¤ÈÁø¶ø¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤Ê¤Ç¤¤´¤È¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖA.B.C-Z¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤µ¤ó¤¬¸ø°Â·º»öÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£2000Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÁêËÀ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê»þÂå¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¤â¡¢STARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÊüÁ÷26Ç¯¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¡ØÁêËÀ¡Ù¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºî¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¶¶ËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï
¡Ô¸ø°ÂÉô¤Î¾¾±Ê·º»öÌò¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤µ¤ó¡¢¤È¤¦¤È¤¦ÁêËÀ¤Ë¸½Ìò¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤«¤è¡Ä¤È»×¤Ã¤¿²¶¤ò²¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤¤¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Õ
¡Ô¶¶ËÜÎÉÎ¼¤Î¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤È¡¢´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¤Î±éµ»ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÏÃ¤·Êý¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬¤Ç¤Æ¤Æ¤ª¤©!!¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â·º»ö¤Ã¤Ý¤µ¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡Á¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢±éµ»ÎÏ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¸ø°Â·º»ö¤Ï¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼þ°Ï¤ò¾¯¡¹¡¢¸«²¼¤·¤¿¤ê¡¢Ìî¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥»¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ºÙ¤«¤¤É½¾ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¸«Æþ¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¶¶ËÜ¤Ï2004Ç¯¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¡ÖA.B.C-Z¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2020Ç¯¤Ë°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê¤è¤·¤Ò¤³¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡ØÆÃÁÜ9 season3¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÃÔ¾ð¤ÎÀÜÊ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÏª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ìÏ«¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±´ü¤Ë¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áá¤¯¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏÉñÂæ¤Î»Å»ö¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æþ½ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç10Ç¯¶á¤¯¤«¤«¤ê¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤âÄ¹¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2016Ç¯¤ÎÉñÂæ¡Ø¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¡¦¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥º¡Ù¤Ç¡¢¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼2¿Í¤ò¹ª¤ß¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¡¢±é·à´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢Á¡ºÙ¤ÊÌò¤«¤é·ã¾ð¤òÈë¤á¤¿Ìò¤Þ¤ÇØá°Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤ÎÃ»¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¸«¤ë¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÔSTARTO¼Ò¤«¤é¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï½é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ÈÁêËÀ¥Õ¥¡¥ó¡É¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊóWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Æ¥ìÄ«¥Ý¥¹¥È¡×Æâ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Î¹¥±é¤òµ¡¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÈôÌö¤Ç¤¤ë¤«¡£