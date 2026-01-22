¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¥°¥é¥É¥ë27ºÐ¡¦»°ÅÄÍªµ®¡¢¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ»Ñ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¥°¥é¥É¥ë27ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¡ÈÂçÃÀ¤Ê¡É¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤â¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ë¤Æ¿åÃå»Ñ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÅÄ¡£º£²ó¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ù¥Ã¥É¤ä¾ö¤Î¾å¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ²ÐÍËÆü23»þ56Ê¬¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÅÄ¤Ï¡¢1998Ç¯5·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î27ºÐ¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï156cm¡£2023Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö»°ÅÄÉô¡×¤ò³«Àß¡£·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯8·î29Æü¤Ë¤ÏDVD¡Ø¥ß¥ë¥¡¼¥°¥é¥Þ¡¼¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»°ÅÄÍªµ®¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mitachan_y¡Ë
