¡Ö¥¨¥ô¥¡¡×30¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥§¥¹¡ØEVANGELION:30+¡¨¡Ù¤ÎÁ´ÍÆ¤ò¾¾ß·¥Í¥¤¬¸ì¤ëYouTube¥é¥¤¥Ö¤¬1.23ÇÛ¿®
¡¡¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¾ß·¥Í¥¤¬¸ì¤ëYouTube¥é¥¤¥Ö¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÍè·î³«ºÅ ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê3Æü´Ö¡ØEVANGELION:30+¡¨¡Ù¡Ê¤Û¤Ü¡ËÁ´ÉôÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹!! ¡×¤¬¡¢1·î23Æü21»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ÖEVANGELION:30+¡¨¡×¤Ï¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ2·î21¡Á23Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾¾ß·¥Í¥¤ÏÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥È¡¼¥¯¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤òÌ³¤á¤ëÄà°æ¾Ê¸ã¡¢Àé¹çÍÎÊå¡¢ÃæÅÄÂóÇÏ¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÂçÂíÍã¤ò·Þ¤¨¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡£¶õ´Ö¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òCG¤ÇºÆ¸½¡£Â¿ºÌ¤Ê±éÌÜ¤ò¹Ô¤¦¡ÖSTAGE AREA¡×¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¼þÍ·¥¨¥ê¥¢¡ÖEVA EXTRA 30¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÍè·î³«ºÅ ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê3Æü´Ö¡ØEVANGELION:30+¡¨¡Ù¡Ê¤Û¤Ü¡ËÁ´ÉôÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹!!¡×¤Ï¡¢YouTube¤Ë¤Æ1·î23Æü21»þ¤è¤êÇÛ¿®¡Ê1»þ´ÖÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡Ë¡£
