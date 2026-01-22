激ヤセが話題の神田正輝、俳優仲間のインスタに登場しファン安ど
俳優の西岡徳馬が22日、自身のインスタグラムに更新し、俳優仲間らとゴルフを楽しんだことを報告。一昨年に『朝だ!生です旅サラダ』（朝日放送）の総合司会を卒業し、俳優としても活動から遠ざかっている神田正輝の近影に反響が寄せられた。
【写真】ヒゲ生えてる！ ダンディな神田正輝の近影
西岡は「寒波の中 戸塚カントリーで里見浩太朗さんの黄門様」「私と神田正輝の助さん角さんで」「ゴルフやりました」と、大物俳優3人でゴルフを楽しんだことを報告した。
「その後、都内某所で食事 黄門様にご馳走になりました！」と明かし「超寒かったけど 十歳上の里見さん 四才歳下の正暉と 楽しかったですわい！」寒い冬でもまだまだ元気に活動する3人の様子をうかがわせる。写真では、飲食店の席に座る西岡と神田の2人の肩に手を添え、里見が笑顔を浮かべている。
神田は『朝だ!生です旅サラダ』の司会を一昨年9月に卒業。その前後から“激ヤセ”したと心配する声がネットで上がっていたが、勝俣州和のYouTubeチャンネルに出演した際にファスティングダイエットの成果であるとし、重病説を否定していた。
大物俳優の3ショットには「仲間や先輩後輩との時間は楽しいですよね」「素敵なお仲間お三方ともに大ファンです！」「みなさんダンディーで素敵です」といった声が届いたほか、ヒゲを蓄えた神田の近影にも「神田さん、お元気そうに見受けられます」」「神田正輝さん久しぶりですね」「神田様もお元気そうで何よりですね」といった安どの声が寄せられている。
引用：「西岡徳馬」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
