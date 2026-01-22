平均年齢18歳という名古屋出身の4人組オルタナティブバンド、No.MEN（ノーメン）が初のアルバム『BAA、AS THE SHADOWS LOOM』を3月18日にリリースする。2月18日（水）にはアルバムのリード曲となる「Setelan」が先行配信され、1月14日に配信された「黙示録」はすでに4つのラジオステーションでパワープレイされているという、恐るべき新世代バンドのデビューアルバムだ。

No.MENは、2022年にCocona（G, Vo）とUri（B）が高校の軽音部で出会ったことをきっかけに、Coconaの妹Nina（Dr）と幼馴染のRima（KEｙ）が集まり結成されたバンドだ。ゴスペルやファンクといったブラックミュージックをルーツに持ちつつ、遊び心と独自のセンスを融合させた音楽性の高さと溢れるエネルギーで注目を集めている状況にある。

最年少14歳のドラマーNinaが繰り出す躍動感のあるリズムに、深みのあるベースライン、情熱的なギターサウンド、Rimaの鮮やかなキーボードが絡み合い、唯一無二のグルーヴを生み出しており、アルバムのテーマは「時代によって変わらないもの」だという。既に配信で話題になった楽曲、再レコーディングされた人気曲、ライブでのみ披露されていた楽曲に新曲など、話題性に満ち溢れた全9曲が収録されている。

No.MEN『BAA、AS THE SHADOWS LOOM（バー、アズ・ザ・シャドウズ・ルーム）』

2026年3月18日(水)発売予定

￥2500（税込）

1.BAA、AS THE SHADOWS LOOM

2.Setelan

3.黙示録

4.Unlovable

5.GAME

6.Dear B. Dash

7.斜陽

8.Hug

9.surrender

◆No.MENオフィシャルサイト