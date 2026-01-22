£Õ¡½£±£·ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¸õÊä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡Ä¼¯Åç³Ø±à¤Î£Ç£Ë¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï£²£²Æü¡¢£Õ¡½£±£·ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤ÎÁª¹Í¹ç½É¡Ê£²£´¡Á£²£·Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦»þÇ·À´¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼£³£´¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤Î¼¯Åç³Ø±à¤Ç¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿¥¿¥¤¿Í£Ç£Ë¤Î¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷
¡¡¡Ú£Ç£Ë¡Û
¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
ÂçÀô¡¡Ì¤Íè¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ë
¹â¶¶¡¡¹±µ±¡ÊÂçÀ®¡Ë
Ãç¡¡¼·Íþ¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
¡¡¡Ú£Ä£Æ¡Û
ÃæÂ¼¡¡Ä¾¿Í¡ÊÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¡Ë
¥¼¥¤¥À¥à¾®ÅÄ¡¡ÌÒÉð¡Ê¶ÍÀ¸Âè°ì¡Ë
ÂçÆÁ¡¡¹äÌð¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ë
¼Äºê¡¡·ò¿Í¡Ê»ÔÎ©Á¥¶¶¡Ë
¥¨¥Ò¥®¥§¡¡æÆ²»¥ª¥µ¥®¥ª¥É¥¥¥ï¡Ê¶Í¸÷³Ø±à¡Ë
Çë¸¶¡¡·Ä¡Ê¶Í¸÷³Ø±à¡Ë
µÈÅÄ¡¡Î¶¸ç¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
·§Ìî¡¡½ÓÅµ¡ÊÊÆ»ÒËÌ¡Ë
¾®·§¡¡Î¼Êå¡ÊÅìÊ¡²¬¡Ë
ÅÏÉô¡¡Í§æÆ¡ÊÂçÄÅ¡Ë
Âç¶õ¡¡À±Æá¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë
¡Ú£Í£Æ¡Û
¾®Âô¡¡¾æ¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¡Ë
ÀÆÆ£¡¡²í¿Í¡ÊÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¡Ë
À±¡¡½¡²ð¡Ê¾°»Ö¡Ë
Âç·§¡¡ÎÜ¶õ¡Ê¾°»Ö¡Ë
Ï»粼¡¡Ï¡ÂÀ¡ÊÌÀ½¨³Ø±àÆüÎ©¡Ë
À¥´Ö¡¡Èô·ë¡ÊÁ°¶¶°é±Ñ¡Ë
ÈÓÅç¡¡ÊËÂç¡Ê¾»Ê¿¡Ë
¾®»³¡¡°ìå«¡ÊÉðÆî¡Ë
Ê¿Ìî¡¡ËüÎÐ¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ë
ÏÂ¿©¡¡ÍÛ¸þ¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
Áêß·¡¡Îâ¼Â¡ÊÍúÀµ¼Ò¡Ë
¾¾±º¡¡²¢À¸¡Ê¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¡Ë
µÈ²¬¡¡ÂçÏÂ¡Ê²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ë
»³ËÜ¡¡Íã¡ÊÂçÄÅ¡Ë
¡¡¡Ú£Æ£×¡Û
Æâ³¤¡¡¿´ÂÀÏº¡Ê¼¯Åç³Ø±à¡Ë
ÅÏÊÕ¡¡Æ·Ìé¡ÊÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡Ë
»ù»³¡¡²íµ©¡ÊÄëµþÄ¹²¬¡Ë
»³²¼¡¡»çÑà¡ÊÂçÊ¬Äáºê¡Ë
²Ö¾ë¡¡±ÍÂÁ¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë