£³¡¦£²£´¸å³Ú±à¤Ï£´ÂçÆüËÜ¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡õ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼£²À¤¡¦ºä°æÍ¥ÂÀ¡õÊÒ²¬ÍëÅÍ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÄ¶¹ë²Ú¥«¡¼¥É¡ª
¡¡£³·î£²£´Æü¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï¡¡£Â£Ï£Ø£É£Î£Ç¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥È¥ë£±£µ£²¡×¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÈ¯É½²ñ¸«¤¬£²£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï¤Ç¤Ï¡¢²¦¼Ô¡¦¿¹³îµ®¡Ê£²£µ¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé£±°Ì¡¦²¬ÅÄ¿¿¸×¡Ê£³£±¡Ë¡á£Ê£Â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯£±£°·î¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¾®ÎÓ¹ë¸Ê¡Ê¿¿Àµ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢£´ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤ÎÆüËÜ²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿¹¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡££´Âç¥¿¥¤¥È¥ëÀï¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÂç¶¶¥¸¥à¤Î¡Êºä°æÍ¥ÂÀ¡¢ÊÒ²¬ÍëÅÍ¤é¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¥Ð¥È¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¿¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ïµ»½Ñ¤âº¬À¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î£µ£´¡¦£°¥¥í·ÀÌó£¸²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè£¶ÀïÏ¢Â³£Ë£Ï¾¡ÍøÃæ¤Îºä°æÍ¥ÂÀ¡Ê£²£°¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÆ±µé£±£±°Ì¥¦¥§¥¹¥ê¡¼¡¦¥«¥¬¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯À¤³¦¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¥Ð¥ó¥¿¥àµéÍ¥¾¡¤Ê¤É¥¢¥Þ£·´§¤ò¸Ø¤ëºä°æ¤Ï¡Öº£²ó¤â°µ¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯Ãæ¿´¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÀï¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÆàÎÉ°æÍã¡Ê£Ò£Ë³÷ÅÄ¡Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÆüËÜ¡õ£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¥»¥à¥¸¥å¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡ÊÃæÆü¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë±ºÅè¾Ç·¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¥¸¥à¤Ë»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¡£Âè£±»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦Ìî¾åæÆ¡Ê£Ò£Ë³÷ÅÄ¡Ë¤Ï¡Ö£Ë£Ï¤Ç¾¡¤Ã¤Æ£±»î¹çÌÜ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦ÆüËÜ¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï
²¦¼Ô¡¦¿¹³îµ®¡ÊÂç¶¶¡¢£±£´¾¡£³£Ë£Ï£´ÇÔ¡Ë¡½Æ±µé£±°Ì¡¦²¬ÅÄ¿¿¸×¡Ê£Ê£Â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢£±£°¾¡£´£Ë£Ï£¶ÇÔ£±Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦£µ£´¡¦£°¥¥í·ÀÌó£¸²óÀï
ºä°æÍ¥ÂÀ¡ÊÂç¶¶¡¢£¶Àï£¶¾¡£¶£Ë£Ï¡Ë¡½¥¦¥§¥¹¥ê¡¼¡¦¥«¥¬¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢£·¾¡£³£Ë£Ï£²ÇÔ¡Ë
¡¡¢¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé£¶²óÀï
ÊÒ²¬ÍëÅÍ¡ÊÂç¶¶¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Ë¡½Âç¶¶ÇÈ·î¡Ê¾ÅÆîÎ¶·ý¡¢£±£°¾¡£·£Ë£Ï£µÇÔ£±Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï
²¦¼Ô¡¦ÆàÎÉ°æÍã¡Ê£Ò£Ë³÷ÅÄ¡¢£±£·¾¡£±£²£Ë£Ï£²ÇÔ¡Ë¡½Æ±µé£±°Ì¡¦º½ÀîÎ´Í´¡Ê²Æì¥ï¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¡¢£µ¾¡£´£Ë£Ï£±Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¡õ£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï
£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡õÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¥»¥à¥¸¥å¡¦¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡ÊÃæÆü¡¢£¹¾¡£µ£Ë£Ï£±ÇÔ¡Ë¡½ÆüËÜÆ±µé£±°Ì¡¦±ºÅè¾Ç·¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡¢£¶¾¡£²£Ë£Ï£±Ê¬¤±¡Ë
¡¡¢¦ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á£±£°²óÀï
²¦¼Ô¡¦Ìî¾åæÆ¡Ê£Ò£Ë³÷ÅÄ¡¢£·ÀïÁ´¾¡£´£Ë£Ï¡Ë¡½Æ±µé£±°Ì¡¦Àõ³¤¾¡ÂÀ¡Ê£Í£Ò¡¢£±£´¾¡£·£Ë£Ï£±£³ÇÔ¡Ë