¡ÖÂÎ¤Ï³Î¼Â¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤ì¤¤¤ï¡¦»³ËÜÂÀÏº»á¡¡ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Ç¼¿¦¤Ë¹¤¬¤ë¿´ÇÛ¡ÄÁ°²ó½°±¡Áª¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁ°Ãû¡É
¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤Ê¤Î¤Ç¸À¤¨¤ëÈÏ°Ï¤ÇÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¡¢·ì±Õ¤Î¥¬¥ó¡¢¤½¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¦»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¡Ê51¡Ë¡£1·î21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿ÅÞ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤«¤é»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Ê¤¤¡¦¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¤¤ÞÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ì¿¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤ÇµÄ°÷¤ò¼¿¦¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
º£¸å¡¢ÅÞ¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÂåÉ½¶ÈÌ³¤Ï¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò½°±¡µÄ°÷¡Ê48¡Ë¡¢¶ûÞ¼ËüÎ¤½°±¡µÄ°÷¡Ê58¡Ë¤¬Ã´¤¦¤È¤¤¤¦¡£»³ËÜ»á¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ÏÌµ´ü¸ÂµÙ»ß¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢3´üÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¶ÈÌ³ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÆüÍ¼Êý¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤â³«¤«¤ì¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ»á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¤¤Ç®ÎÌ¤Ç¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÆÍÁ³¤Î¼¿¦É½ÌÀ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ëµ»ö¤â¤¢¤ê¡¢»³ËÜ»á¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³¡¹¡£X¤Ç¤â¡Ô»³ËÜÂÀÏº¤µ¤ó¡¢Áé¤»¤¿¤è¤Í¡©¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¡Ô»³ËÜÂÀÏº»á¡¢¤Ê¤ó¤«Áé¤»¤¿¤·´é¿§°¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÔÂÎÄ´°¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Ê¡Ä¡Õ¡ÔÁ°¤ÎÁªµó¤Î¤È¤¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡ÈÁ°Ãû¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»³ËÜ»á¤Ï¡Ç24Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤òÌÜÁ°¤Ë¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Ï¡¢¸ø¼¨Æü¤Î10·î15ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë»³ËÜ»á¤¬¶ÛµÞÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»³ËÜ»á¤Ï1ÆüÂ¤é¤º¤ÇÂà±¡¡£15Æü¤Ë¿·½É¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±éÀâ¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ìë¤Ë¤ÏNHK¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜ»á¤¬Æþ±¡¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÈ¯¿¾¤È¤«¤æ¤ß¤¬Á´¿È¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ì¤¤¤ï¤Ï9µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»³ËÜ»á¤ÏÅê³«É¼ÍâÆü¤Î10·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤¿¤À¡¢Á°Æü¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÁªµóÆÃÈÖ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á²ñ¸«¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTube¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢ËüÁ´¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤»³ËÜ»á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡Ô¤«¤Ê¤ê¶ñ¹ç°¤½¤¦¡Õ¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
º£²óÈ¯É½¤·¤¿·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤È°ìºòÇ¯¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ïºò½©¤Ë¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»³ËÜ»á¤ÏºÆ¸¡ºº¤Ç·ì±Õ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¹ü¿ñ±Õ¤âºÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¿È¯À¹ü¿ñ¼ð¤Î°ì¤Ä¼êÁ°¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ã´Åö°å»Õ¤«¤é¤Ï»³ËÜ»á¤ÎÇ¯Îð¤ÇØí´µ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢ÉÂ¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê»³ËÜ»á¤Ï¡¢¡Ö¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬ºÇ¤âÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ÀµÚ¡£À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤¿14Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Æ¬¤Ë¡È10±ß¥Ï¥²¡É¤¬ËèÇ¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ç23¥«½ê¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ç56¥«½ê¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡È10±ß¥Ï¥²¡É¤ÇºÑ¤à¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¥Þ¥·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤À¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢ÂÎ¤Ï³Î¼Â¤ËÈáÌÄ¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æº£¤Ê¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡Ø»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¡¢»à¤Ê¤Í¤¨¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë°ìËë¤â¡£
¡Ö»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¤Ç¤¹¤è¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¡¢¡Øº£Æü¤¬¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÆü¤À¡Ù¡¢¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ÆÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤â»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤é¡¢ËÜµ¤¤ÇËÜÅö¤Ë»à¤ó¤¸¤ã¤¦¼êÁ°¤Þ¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È½Ò²û¡£
À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£µÙÂ©¤ò¤È¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ä¿´¤ÏµÙ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»³ËÜ»á¤ÏÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹ñ²ñ¤¬ÊÄ²ñ¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éX¤Î¹¹¿·¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±·î26Æü¤òºÇ¸å¤ËÅê¹Æ¤ÏÅÓÀä¤¨¡¢¼¡¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î1·î14Æü¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
21Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ïµ¼Ô¤«¤é¡ÈÇ¯ÌÀ¤±¤Ë³¤³°ÅÏ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤È¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³ËÜ»á¤Ï¡È´°Á´¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤¿¤áÅú¤¨¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤Æ¾ÜºÙ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â»³ËÜ»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´¿È¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÉ¬Í×¤ÊµÙÂ©¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
Áá´üÈ¯¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ºÆ¤ÓÀ¯³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£