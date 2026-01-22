ÃæµïÀµ¹»á¡¡°úÂà¤«¤é1Ç¯¡Ä¡ÖËè½µÅÚÍËÆü23»þ¡×¤ËÉüµ¢¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬µÞÁý¤¹¤ë¥ï¥±
ÃæµïÀµ¹»á¡Ê53¡Ë¤¬·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉüµ¢¤òµá¤á¤ÆÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ç24Ç¯12·î¤Ë¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤È¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤Î¸å°ìÅÙ¤â¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤º¡¢¡Ç25Ç¯1·î23Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Î°úÂàÀë¸À¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤ÉÃæµï¤µ¤ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼¡¡¹¤Ë¹ßÈÄ¤äÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Èá¤·¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Ãæµï»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÃæµïÀµ¹ ON¡õON AIR¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ç95Ç¯¤Ë¡ØÃæµïÀµ¹¤ÎSome girl¡ÇSMAP¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£SMAP¤¬¡Ç16Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç²ò»¶¤·¤¿¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ç17Ç¯¤«¤é¡ØON¡õON AIR¡Ù¤Ø¤ÈÈÖÁÈÌ¾¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥é¥¸¥ª¤Î½Ð±é¼Ô¤ÏÃæµï¤µ¤ó¤Ò¤È¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÈà¤Î¤´¤¯¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃÂê¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£¿ô¤¢¤ë½Ð±éÈÖÁÈ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤ËÎò»Ë¤¬Ä¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡ØON¡õON AIR¡Ù¤Ï¡Ç25Ç¯1·î21Æü¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÆ±·î4Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬Ãæµï»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ°úÂàÁ°ºÇ¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤â¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¡ØON¡õON AIR¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ëè½µÅÚÍËÆü¤Î23»þ¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢X¾å¤Ë¡Ô#ÃæµïÀµ¹_on_and_on _air¡Õ¤ÈÈÖÁÈÌ¾¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿Åê¹Æ¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÔÃæµï¤¯¤ó À¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Õ¡Ô¤Ê¤«¤¤¤¯¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï º£Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Õ¤Ê¤É¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ª¤òÎø¤·¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇX¤Ë´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹±Îã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾»Ä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÃÏ¸µ¡¦¾ÅÆî¤«¤éÅÔÆâ¤Ø¤ÈÀ¸³è¤ÎµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬Ãæµï¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯¤ÎÎø¿ÍA¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯Ëö¤ËÅÔÆâ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ÇÀµ·î¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤ÆÄ¾·â¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢»Å»ö´Ø·¸¤Î²ñ¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤¬É½ÉñÂæ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°úÂà¤«¤é1Ç¯¡£¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£