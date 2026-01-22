±Ñ¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡ÖÂç¹¥¤¡×¤Ê¾ì½êµß¤¤¤¿¤¤¡¡¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤È¤âË¬Ìä¡¡»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥Ö¤ÏÂç¹¥¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¡¢¤ª¤è¤½1Ëü5000Å¹¤Î¥Ñ¥Ö¤¬ÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー·ÁÀ®¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÊ¸²½¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ð¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤¿¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡¡²¦¼¼¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉË¬Ìä¤ÎºÝ¡¢ºÊ¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ñ¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ÎµÒ¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥Ö¤òµß¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤òÃÎ¤ë¤Î¤ËºÇ¹â¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ö¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Ï»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¥Ñ¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¡¢¥¶¡¦¥Ç¥¤¥êー¡¦¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤ÎÄÂÂß½»Âð¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ³èÆ°¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡¢¡Ö½ÅÍ×¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¡£ÅÅÏÃ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤¬Ä¾ÀÜ¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë