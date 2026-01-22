±ºÏÂ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ä¤êÊý¡×¡¡µîÇ¯¤Î²ÝÂê²þÁ±¡Ä»Ø´ø´±¤Ï¼ê±þ¤¨¡Ö¤¤¤¤»ÑÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤ÏÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤ÆPKÀï¤Ø¤ÎÀïÎ¬¤âÎ©°Æ
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î¥Þ¥Á¥§¥¤¡¦¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡¢²Æì¸©¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î1·î22Æü¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ä¤êÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤»ÑÀª¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢PKÀï¤Ø¤ÎÀïÎ¬¤âÎ©°Æ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ïºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò7°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¤âÌµÇ°¤Î3Ï¢ÇÔ¡£¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤â¥·¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÁá´üÇÔÂà¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ë¤ÏÂ³Åê¤ÎÈ½ÃÇ¤¬²¼¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÁê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¹â¤¤°ÌÃÖ¤ÇÁ°¸þ¤¤ËÃ¥¤¦²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤°¤é¤¤·Ð¤Ä¤ÈÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¦¤Á¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥ß¥É¥ë¥¾¡¼¥ó¤Î¤È¤³¤í¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤«¤é¤Î²ÝÂê¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¡¼¥É¤Î¡Ë¹¶·â¤â¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¤ä¤êÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤»ÑÀª¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤·¤¿±ºÏÂ¤Ï2023Ç¯¤ËJ1ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É·ø¼é¤ËÄêÉ¾¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤ÐÄã¤¤°ÌÃÖ¤ËÁÈ¤ó¤À¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯½Ð¤¿¡£ºòµ¨¤â¤½¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁ´ÂÎ¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²ÝÂê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Þ¡¼¥¯µ¤Ì£¤ËÁê¼ê¤Ø´ó¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òºî¤ë¤Ê¤É¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ø¼ç´ã¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÀ¸¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤â¤«¤Ê¤ê¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¤¬ÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢2·î7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÃÏ¶è¤´¤È¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç18»î¹ç¡Ü¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Î¤¿¤áÆÃÊÌ¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤ÎÆÃÄ§¤Ï90Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨Æ±ÅÀ¤Ç½ª¤ï¤ì¤ÐPKÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¾¡¼Ô¤Ë¾¡¤ÁÅÀ2¡¢ÇÔ¼Ô¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£Ã±½ã¤Ëºòµ¨¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Î¿ô¤ò»î¹ç¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬3»î¹ç¤«¤é6»î¹ç¤Û¤ÉPKÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤ËÂÐ¤¹¤ëåÌÌ©¤Ê½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥³¥ë¥¸¥ã´ÆÆÄ¤Ï¡ÖPKÀï¤òÎý½¬»î¹ç¤Ç¤â¡¢45Ê¬¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇPK¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËºÇ¤â¶á¤¤·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Îý½¬»î¹ç¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÎGK¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤«¤é½àÈ÷¤ËÃå¼ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö±öÅÄ¿Î»ËGK¥³¡¼¥Á¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎPK¹çÀï¤ÎÀïÎ¬¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤ª¤¦¤È¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤Î24Æü¤È±ºÏÂ¤ØÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë2»î¹ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£±ºÏÂ¤¬ÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤à¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÀï½Ñ¤¬¤É¤ì¤À¤±µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë