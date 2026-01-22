½°±¡Áª¡ÖÄ¶Ã»´ü·èÀï¡×¤Ø¡¡23Æü²ò»¶¡¡»³·Á¸©Æâ3Áªµó¶è¤Î¹½¿Þ¸Ç¤Þ¤ë¡¡10¿Í¤¬Î©¸õÊä¤Ø
¹â»ÔÁíÍý¤Ï23Æü¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÁªµóÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¶Ã»´ü·èÀï¡×¤È¤Ê¤ë½°±¡Áª¡¢»³·Á¸©Æâ¤Ç¤Ï22Æü¤â½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤¤¬Áê¼¡¤®¡¢3Áªµó¶è¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ò»¶¤«¤éÅê³«É¼¤Þ¤Ç¤¬16Æü´Ö¤ÈÀï¸åºÇÃ»¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î½°±¡Áª¡£¸©Áªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Áªµó¶è¤¢¤ï¤»¤Æ10¿Í¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Áªµó¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áªµó¶è¤Î½ÐÇÏÍ½Äê¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¸©1¶è¤Ç¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é½ÐÇÏ¤ò·è¤á¤¿¸½¿¦¤Î¸¶ÅÄÏÂ¹¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¡¢¸½¿¦¤Î±óÆ£ÍøÌÀ¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÁ°¤Î¸©µÄ²ñµÄ°÷¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í±óÆ£´²ÌÀ¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»²À¯ÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¿·¿Í¤Ç±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¹Ö»Õ¤ÎºùÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¸©2¶è¤Ç¤¹¡£½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¸½¿¦¤ÇÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ÎÎëÌÚ·ûÏÂ¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸½¿¦¤ÎµÆÃÓÂçÆóÏº¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡¢ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¿·¿Í¤Î´äËÜ¹¯»Ì¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¸©3¶è¤Ç¤¹¡£Î©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸½¿¦²ÃÆ£°¾»Ò¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é½ÐÇÏ¤¹¤ë¿·¿Í¤ÎÍî¹çÂóËá¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÍÊÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¿·¿Í¤Î´îÂ¿¹±²ð¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ»²À¯ÅÞ¿·¿Í¤Ç·ó¶ÈÇÀ²È¤Î±óÆ£ÏÂ»Ë¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î·ëÀ®¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö»³·ÁÊý¼°¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¢Ï¢¹ç»³·Á¤Î¡Ö2ÅÞ1ÃÄÂÎ¡×¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢Î¾ÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÂ°¸õÊä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¸õÊä¼Ô¤Î¤¤¤Ê¤¤¸©1¶è¤Ç¤Ï¡Ö¼«¼çÅêÉ¼¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¸©2¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤µ¤º¡ÖÂÐ±þ¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¶¦»ºÅÞ¤Ï1¶è¤È3¶è¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ç¡¢ÈæÎã¤Ç¤ÎµÄÀÊ³ÍÆÀ¤ò¼´¤ËÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
23Æü¤Ï³ÕµÄ¤Ç½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤¬·èÄê¤·¡¢¸á¸å¤Ë¤â½°µÄ±¡¤¬²ò»¶¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£½°±¡Áª¤Ï27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿¿Åß¤Î2·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï36Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£