»²À¯ÅÞ»³·Á¸©Ï¢¤Ï22Æü¡¢»³·Á»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢½°±¡Áª¤ËÍÊÎ©¤¹¤ë2¿Í¤Î¿·¿Í¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©1¶è¤ËÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»³·Á»Ôºß½»¤Ç±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¹Ö»Õ¤ÎºùÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£ºùÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â3¿Í¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë»²À¯ÅÞ¤ÎÀ¯¼£½Î¤ËÆþ²ñ¤·¡¢Áªµó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ºùÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾Íè¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿¦¶È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½êÆÀÊÝ¾ã¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
±óÆ£ÏÂ»Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÀ¶È¤Î¸½¾ì¤È²È·×¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤ë°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¡È¸½¾ì¤«¤éÀ¯¼£¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²À¯ÅÞ¸©Ï¢¤Î¸µÌÚ¸÷°ìÏº²ñÄ¹¡Ö¤¤Î¤¦ÅÞËÜÉô¤Ç¸õÊä¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ÆÀµ¼°¤Ê·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºùÅÄ¤µ¤ó¤Ï»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤ÏËÜ¿Í¤Î»Å»ö¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸õÊä¼Ô¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡×
»²À¯ÅÞ¸©Ï¢¤Ïº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¾®Áªµó¶è¤Ø¤Î¸õÊäÍÊÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈæÎã¤Ç¤Î»Ù»ý¤â¹¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£