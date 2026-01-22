Ãæ¹ñ¿·áÅ¥³¥ë¥¬¥¹·ÐÍ³¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢½ÐÂæ¿ô¡¢25Ç¯¤Ï²áµîºÇ¹â
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥³¥ë¥¬¥¹ÀÇ´Ø¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¥³¥ë¥¬¥¹¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼ÖÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ6.9¡óÁý¤Î45ËüÂæ¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤¦¤Á¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¤¬Ãæ±û¥¢¥¸¥¢5¥«¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Ç¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Í¢½Ð¤Î¿Íµ¤¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸ý´ß¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÎ¦Ï©¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢1ÆüÀéÂæÍ¾¤ê¤¬ÄÌ´Ø¼êÂ³¤¤ò½ª¤¨¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤ä¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ê¤É¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡´°À®¼ÖÍ¢½Ð¤Î¼ûÍ×¤¬ÆüÁý¤·¤Ë¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Æ±ÀÇ´Ø¤Ï°ìÏ¢¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ÆÄÌ´Ø¥×¥í¥»¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢Í¢½Ð¼ÖÎ¾¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÄÌ´Ø¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/¼þÀ¸ÉÌ¡Ë