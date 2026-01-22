昨年、「音楽が聴ける冷蔵庫」がSNSで話題になったことは記憶に新しいところです。話題になったのは「東芝の冷蔵庫で間違いありません」という同社の商品企画担当者に、「音楽が聴ける冷蔵庫」について話を聞きました。

負担の大きい家事を楽しく

開発のきっかけは「負担の大きい家事の一つである料理や洗い物等を少しでも楽しくできるようにと考え始めたのがもともとのスタートになります」とのこと。

「もともと音楽やラジオ、テレビを聴きながら家事をしている方は多くいらっしゃいました。そこで、臨場感のある音を冷蔵庫で届けられたらと考えました。冷蔵庫は24時間365日稼働していますので、バッテリーも気にせずに自由に使うことができます。また、家族が見ているテレビの音声が調理音でほとんど聞こえない等の不満がありましたので、Bluetoothを活用すれば、これらの課題を一度に解決できると考えました」とも話します。

スマートフォン等とBluetoothで接続すれば音楽やテレビの音声が聴ける仕掛けですが、「一部の古いBluetooth非対応のテレビでは、別途送信機を買って設定していただく必要があります。ただ、使い方としては、市販のBluetoothスピーカーと同じですので、比較的簡単にご使用いただけると考えております」といいます。

一昔前は「日本の家電は使わない機能が多すぎる」という批判もありましたが、「お使いになっていない方にとっては不要な機能と思われがちですが、店頭で一度お試しいただき、本機能の良さを体感していただけたらと思います」とのことです。

購入者には「省スペース」「料理の準備が楽しくなった」と好評

音楽やテレビの音声が聴けるという機能について購入者からは次のような声が届いているとしています。

「洗い物をしている最中や換気扇を回している時、リビングのテレビの音が聞こえなくてイライラしていたが、手元の冷蔵庫から音が鳴ることで、ニュースやドラマのセリフがはっきり聞き取れるようになった」

「キッチンは物を置くスペースが限られているので、冷蔵庫自体がスピーカーになるのは省スペースでありがたい」

「スマホとつないでお気に入りの音楽やラジオ（radiko）、YouTubeの音声を流せるので、面倒な料理の準備が楽しくなった」

「お菓子作りなどの長時間の作業も苦にならない」

SNSの声は「今後の参考に」

SNSで話題になったことは「社内で瞬く間に話題が広がり、とても驚いていました。さまざまな使い方のアイデアを投稿していただいたので、今後の参考にさせていただければと思っております」と話してくれました。

同社の冷蔵庫には音楽やテレビの音声が聴けるという機能以外にも「音声アナウンスでサポート」という機能を「2022年からフラッグシップモデルにのみ搭載しております」ということです。

同社の音楽やテレビの音声が聴ける冷蔵庫の最新モデルは以下となります。

高い保存性能で暮らしにゆとりと快適さをお届けするフラッグシップモデル

XFSシリーズ GR-A640XFS

https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/refrigerators/gr-a640xfs/[リンク]

※画像提供：東芝ライフスタイル株式会社

(執筆者: 6PAC)