¡¡ÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº4²Ý¤ÎÁÜºº°÷¤¬¡¢²ÈÂðÁÜº÷Ãæ¤ËÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎÃËÀ¤é¤òË½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÉÜ·Ù¤ÏÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿·ÙÉôÊä¤é10¿Í°Ê¾å¤òÌÈ¿¦¤Ê¤É¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£22Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ï¶á¤¯½èÊ¬ÆâÍÆ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ë½¹Ô¤òÂª¤¨¤¿¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂçºåÃÏ¸¡¤Ëµõµ¶¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÈÈ¿Í±£ÈòÍÆµ¿¤Ç4²Ý·ÙÉô¡Ê45¡Ë¤ò¶á¤¯½ñÎàÁ÷¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤ÏºòÇ¯7·î¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Ó¥ë¤ÇÈ¯À¸¡£Åö»þ¡¢É÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔºá¤Ç·ÙÉôÊä»þÄ¹ÎÏÈï¹ð¡Ê51¡Ë¤È½äººÉôÄ¹ºå¸ýÍµ²ðÈï¹ð¡Ê33¡Ë¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢Â¾¤ÎÁÜºº°÷4¿Í¤âÆ±ºá¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ºå¸ýÈï¹ð¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤ÆÆ±Ã×½ýºá¤ËÁÊ°øÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶á¤¯½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë·ÙÉô¤ÏÁÜº÷¤ò»Ø´ø¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£