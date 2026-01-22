Ìð¸ý¿¿Î¤¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¿ä¤·¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤¬20Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¡×43ºÐ·Þ¤¨¤¿Ìð¸ý¿¿Î¤¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ìð¸ý¤Ï¡ÖËÜÆü»ä¥ì¥Ù¥ë43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¤é¤·¤¤É½¸½¤Ç½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Íwww¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆü¡¹¤ÎÁá²á¤®¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÂô»³²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë ¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¡×43ºÐ·Þ¤¨¤¿Ìð¸ý¿¿Î¤¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ìð¸ý¤Ï¡ÖËÜÆü»ä¥ì¥Ù¥ë43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¤é¤·¤¤É½¸½¤Ç½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤Íwww¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆü¡¹¤ÎÁá²á¤®¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ»ä¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤ËÂô»³²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë ¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£