¡¡2025Ç¯¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂè74²óÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½÷»Ò½ÀÆ»52¥¥íµé¤Î°¤Éô»í¡Ê25¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤ÏºòÇ¯6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2·î¤ÎGS¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ë¥Ð¥¯¡¼Âç²ñ¡¢4·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¡¢12·î¤ÎGSÅìµþÂç²ñ¤È¡¢½Ð¾ì¤·¤¿4Âç²ñÁ´¤Æ¤ÇÍ¥¾¡¡£º£Ç¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥¯¡¼¡Ë½Ð¾ì¤âÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼°¤Ë¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç½ÐÀÊ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿24Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î²ù¤·¤µ¤ò28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÀ²¤é¤¹¤³¤È¤ò¡¢À²¤ìÉñÂæ¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¤³¤Î¾Þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÉé¤±¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈÌÜÉ¸¤ò·è¤á¡¢¶ì¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î±þ±ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÉé¤±¤Î²ù¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¥í¥¹¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Þ¤Ç°ìÊâ°ìÊâÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï7·î¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¦¥È¥ê¥Ó¥·¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò¥¨¥ÚÃÄÂÎ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°ÃË»Ò¥¨¥ÚÆüËÜÂåÉ½¤È¡¢8·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç³«¤«¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤ÇÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Áª½Ð¡£¾©Îå¾Þ¤Ë¤Ï9·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò¥Ü¥ë¥À¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿°Â³ÚÃèÅÍ¡Ê19¡áJSOL¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£