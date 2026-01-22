Âç´´Àþ¤«¤é¡Ö¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤ËÅ¾Íî¡×¡Ä¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤!? »äÅ´ÆÃµÞ¤â¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡Ö¸µÅì³¤Æ»Àþ¡×¤¬ÇÈÍðËü¾æ¤Ê·ï
Àï»þ²¼¤ËÃ±Àþ²½
¡¡¸½ºß¤ÎJR¸æÅÂ¾ìÀþ¤Î¶è´Ö¡Ê¹ñÉÜÄÅ¡Á¾ÂÄÅ¡Ë¤¬³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1889¡ÊÌÀ¼£22¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¡£Åìµþ¤È¿À¸Í¤ò·ë¤ÖÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤Î³«¶È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¡Û¤³¤ì¤¬¤«¤Ä¤Æ¸æÅÂ¾ìÀþ¤ò¶î¤±¤¿¡Ö¹ñÅ´ºÇ¶¯¤ÎSL¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Åö»þ¤ÎÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÏÇ®³¤·ÐÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈ¡Îæ±Û¤¨¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë25¥Ñ¡¼¥ß¥ë¤ÎµÞ¸ûÇÛ¤¬¤¢¤ë¡¢È¢º¬¤Î³°ÎØ»³¤ÎËÌÂ¦¤ò·ÐÍ³¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£½ÅÍ×´´Àþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÊ£Àþ²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢1901¡ÊÌÀ¼£34¡ËÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¹ñÉÜÄÅ¡Á¾ÂÄÅ´Ö¤ÎÊ£Àþ²½¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤Ï¸ûÇÛ¤Ë¼å¤¯¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤Ç¤ÏÊä½õµ¡´Ø¼Ö¤ÎÏ¢·ë¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¹ÔÎó¼Ö¤Ç¤Ï¡Ö±¿Å¾¾å¤ÎÉéÃ´¡×¤È¤·¤Æ¿©Æ²¼Ö¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Û¤É¡¢Í¢Á÷¾å¤Î¾ã³²¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¼¤êÎó¼Ö¤Ï¹ñÉÜÄÅ±Ø¡¢¾å¤êÎó¼Ö¤Ï¾ÂÄÅ±Ø¤ÇÊä½õµ¡´Ø¼Ö¤òÏ¢·ë¤·¡¢¸æÅÂ¾ì±Ø¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤¹±¿ÍÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1930¡Ê¾¼ÏÂ5¡ËÇ¯¤Ë±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿Ä¶ÆÃµÞ¡Ö±í¡Ê¤Ä¤Ð¤á¡Ë¡×¤Ï¡¢Êä½õµ¡´Ø¼Ö¤ÎÏ¢·ë¤ò¤ï¤º¤«30ÉÃ¤Ç¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»þ´ÖÃ»½Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÇ®³¤¥ë¡¼¥È¤Î·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1934¡Ê¾¼ÏÂ9¡ËÇ¯¤Ë´°À®¡£Ä¶ÆÃµÞ¡Ö±í¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍ¥ÅùÎó¼Ö¤Ï¿·Àþ·ÐÍ³¤È¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¤Î¹ñÉÜÄÅ¡Á¾ÂÄÅ´Ö¤Ï»ÙÀþ¤ËÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢»ÙÀþ¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÙ»Î»³Àþ¡×¡ÖÈ¢º¬Àþ¡×¡ÖÈ¡ËÌÀþ¡×¤Ê¤É¤Î¸õÊäÌ¾¤âµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸æÅÂ¾ìÄ®¡Ê¸½¡¦¸æÅÂ¾ì»Ô¡Ë¤ÎÀÁ´ê¤Ç¡Ö¸æÅÂ¾ìÀþ¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸æÅÂ¾ìÀþ¤Î¼çÍ×±Ø¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿»°Åç±Ø¤Ï¿·Àþ¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¡¢µì»°Åç±Ø¤Ï¡Ö²¼ÅÚ¼í±Ø¡×¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µì»°Åç±Ø¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿½ÙÆ¦Å´Æ»¡Ê¸½¡¦°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»½ÙÆ¦Àþ¡Ë¤â¿·¤·¤¤»°Åç±Ø¤ËÀÜÂ³Àè¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸æÅÂ¾ìÀþ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬·ã²½¤·¤¿1943¡Ê¾¼ÏÂ18¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔÍ×ÉÔµÞÀþ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢Ê£Àþ¤À¤Ã¤¿ÀþÏ©¤ÏÃ±Àþ²½¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¾ÂÄÅ¡Á¸æÅÂ¾ì´Ö¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÊ£Àþ¤ò¼Å¤Ð¤»¤ë¶õ¤ÃÏ¤¬ÀþÏ©±è¤¤¤Ë¤¢¤Á¤³¤ÁÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Àï¸å¡¢¸æÅÂ¾ìÀþ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¡¢¡ÖÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤¬Çú·â¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î±ª²ó¥ë¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾¾ÅÄ±Ø¤Ç¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤È¸æÅÂ¾ìÀþ¤òÏ¢ÍíÀþ¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½ªÀï¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÅÄµÞ¤Ï¡ÖÈ¢º¬¤Ø¤Î´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆÏ¢ÍíÀþ¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍºÂç¤Ê¼ÖÁë¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡1952¡Ê¾¼ÏÂ27¡ËÇ¯¡¢¾®ÅÄµÞ¤Ï¹ñÅ´¤ËÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢1955¡Ê¾¼ÏÂ30¡ËÇ¯¤Ë¾®ÅÄµÞ¿·½É?¸æÅÂ¾ì´Ö¤ÇÀìÍÑµ¤Æ°¼Ö¤Î¥¥Ï5000·Á¤ò»È¤Ã¤ÆÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1968¡Ê¾¼ÏÂ43¡ËÇ¯¤Ë¹ñÉÜÄÅ?¸æÅÂ¾ì´Ö¤¬ÅÅ²½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹ñÅ´¤ÏÅìµþ?¸æÅÂ¾ì´Ö¤Ç165·ÏÅÅ¼Ö3Î¾ÊÔÀ®¤ÎµÞ¹Ô¡Ö¤´¤Æ¤ó¤Ð¡×¤Î±¿Å¾¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯¤ÎÁ´ÀþÅÅ²½´°À®¸å¤Ë¤Ï¡¢¾®ÅÄµÞ¤«¤é¤ÎÄ¾ÄÌÎó¼Ö¤Ë3000·Á¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¡ÖSE¡×¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¢¤µ¤®¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1969¡Ê¾¼ÏÂ44¡ËÇ¯»þÅÀ¤ÇµÞ¹Ô¡Ö¤´¤Æ¤ó¤Ð1¹æ¡×¤ÏÅìµþ¡Á¸æÅÂ¾ì´Ö1»þ´Ö59Ê¬¡£¾®ÅÄµÞÀþÄ¾ÄÌ¤ÎµÞ¹Ô¡Ö¤¢¤µ¤®¤ê1¹æ¡×¤Ï¿·½É¡Á¸æÅÂ¾ì´Ö1»þ´Ö39Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡µÞ¹Ô¡Ö¤´¤Æ¤ó¤Ð¡×¤Ï1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¢¤µ¤®¤ê¡×¤Ï1991¡ÊÊ¿À®3¡ËÇ¯¡¢¿··¿¤Î371·Ï¤È20000·Á¡ÖRSE¡×¤òÅêÆþ¤·¤ÆÆÃµÞ²½¤µ¤ì¡¢±¿¹Ô¶è´Ö¤â¿·½É¡Á¾ÂÄÅ´Ö¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·½É¡Á¾ÂÄÅ´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó2»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾ÂÄÅ¤Þ¤Ç¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÊý¤¬Â®Ã£À¤ËÍ¥¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾è¼ÖÎ¨¤Ï¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2012¡ÊÊ¿À®24¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¾®ÅÄµÞÄ¾ÄÌÆÃµÞ¤¬¿·½É¡Á¸æÅÂ¾ì´Ö¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢¼ÖÎ¾¤â¾®ÅÄµÞ60000·Á¡ÖMSE¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2018¡ÊÊ¿À®30¡ËÇ¯¤Ë¡Ö¤¢¤µ¤®¤ê¡×¤Ï¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¤Ë²þÌ¾¤µ¤ì¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¡Ê°ÂÆ£¾»µ¨¡§¾è¤ê¤â¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡¢Îó¼ÖÆâ¤«¤éÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¸æÅÂ¾ìÀþ¤Ë²¿ÅÙ¤«¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èþ¤·¤¤¼ÖÁë¤ò»ý¤ÄÏ©Àþ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÉÜÄÅ¤«¤é¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿É÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¾¾ÅÄ¤ò²á¤®¤ë¤È»³¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»³ËÌ¤ò²á¤®¤Æ½Ù²Ï¾®»³¤Ë»ê¤ë¶è´Ö¤Ï¡¢ÉÑÈË¤Ë¸½¤ì¤ë¼òÆ÷Àî¤È°¾ÂôÀî¡¢ÅìÌ¾¹âÂ®¤Î¹½Â¤Êª¤Ê¤É¡¢¸«¤´¤¿¤¨½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¸æÅÂ¾ì¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢Å·µ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤ÐÉÙ»Î»³¤¬ÍºÂç¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀþÏ©¤¬ÉßÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ê£Àþ¤ÎÍÑÃÏ¤äÄ¹Âç¤Ê¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¡¢´´Àþ»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë°ä¹½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¼Êý¥é¥Ã¥·¥å»þ¤Î¾ÂÄÅÈ¯¤ÎÎó¼Ö¤ÏÎ©µÒ¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÇÆüÃæ¤«¤Ï¤«¤Ê¤ê¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸æÅÂ¾ì¤È¾¾ÅÄ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¾è¹ßµÒ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÏÅ¾´¹¼°¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥È¤Î313·Ï¤«¤é¡¢¥í¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Î315·Ï¤Þ¤Ç¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¡¢¤É¤Î¼ÖÎ¾¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤Ç°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£