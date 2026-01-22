¡ÖÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡×¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î¥ê¥è¥ó°ÜÀÒ¤ËÌ¾¾¤Î½õ¸À¤¢¤ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î°ì·â¤Ç£×ÇÕ½Ð¾ì¤Ë¤âÁ°¿Ê¡Ö¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡ºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï³Î¤«¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅß¤Ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¥ê¥è¥ó¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤À¡£
¡¡£±·î11Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö16¡¢¥ê¡¼¥ëÀï¤Ç4-3-3¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¡£Á°È¾£µÊ¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÃÆ¤«¤ì¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸¥Ý¥¹¥È¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÃæ±û¤ØÆ°¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¤½¤·¤Æ42Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤ÎÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÎÉ¤¯Èô¤Ó¹þ¤ß¡¢º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¡£¸åÈ¾¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤Æ´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢72Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¡Ê£²-£±¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥è¥ó¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¥è¥ó¤Î¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Õ¥©¥ó¥»¥«´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÈÀï½Ñ¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¡£Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³èÌö¤ÏÊì¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤âÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö°ì»þ¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Ø¤ÎÆ»¤¬ºÆ¤Ó³«¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÏÀÉ¾¡£ËÜ¿Í¤â¼þ°Ï¤Ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎÌ¾Ìç¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¡£Äã¤¤½Å¿´¤«¤é¤Î±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Èº¸Â¤Î¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬Éð´ï¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎÓÌ³Ð¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¡£¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¤³¤Ê¤·¡¢Å¥½¤µ¤È²ÚÎï¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡22Ç¯¡¢21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ15ºÐ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ³èÌö¡£16ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢17ºÐ¤Ç¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤µ¤é¤Ë£³¥¥ã¥Ã¥×ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇÂåÉ½½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢Â³¤¯¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î£´¤«·î¸å¤Î£··î¡¢À²¤ì¤Æ£Ò¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÇò¤¤µð¿Í¡×¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤ËCF¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÏÂåÉ½¤«¤é¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ£±·î¡¢¥ê¥è¥ó¤Ø¤Î£¶·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£µ·îËö¤Ë¥»¥ì¥½¥ó¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ì¾¾¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ï£Ò¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤À¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ë¥í¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥è¥ó¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥»¥ì¥½¥ó¤Î¹¶·â¿Ø¤Ï¡¢ÅöÌÌ¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤«¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤«¥í¥É¥ê¥´¡Ê¤È¤â¤Ë£Ò¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤¬¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã¤«¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë¤À¤¬¡¢CF¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤³¤Î¾®ÊÁ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬ËÜ³Ê³ÐÀÃ¤·¤Æ²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢¥»¥ì¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡º£¸å¤Î¥ê¥è¥ó¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢3·î¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ê26Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¡¢31Æü¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¡Ë¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£
Ê¸¡üÂôÅÄ·¼ÌÀ
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1986Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ø°Ü¤ê½»¤ß¡¢°Ê¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÆîÊÆ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀìÌç»ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢°ìÈÌ»æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Þ¥é¥«¥Ê¥ó¤ÎÈá·à¡Ù¡¢¡Ø¾ðÇ®¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£1955Ç¯¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¥´¡¼¥ë
