指揮官が認める「不動」の大谷翔平の後ろは誰が打つ？ タッカーを加えたドジャースの“最恐打線”はどうなるか「元MVP2人が下位に回る」

タッカーを加えたドジャース打線はどう変貌するか。大谷を含めたスターたちのケミストリーが注目される(C)Getty Images

「他のチームが『またドジャースかよ』って思うような状況にしたいね」

今月15日（現地時間）にドジャースとの4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）のメガディールを締結したカイル・タッカーは、入団会見後のメディアインタビューで、そう漏らした。

【動画】タッカーがドジャースに加入 大谷翔平も歓迎のハグ

相当な自信の表れと言えよう。過去2度のシルバースラッガー賞を獲得したタッカーを加えたドジャース打線は、相手にとってみれば、まさに「最恐」。大谷翔平、ムーキー・ベッツ、フレディ・フリーマンの“MVPトリオ”に、強打が自慢の「打てる捕手」ウィル・スミスが居並べば、怖いものなしである。

では、多士済々のラインナップは、具体的にどのような並びが最適解となるのか。ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督は、地元局『Sport Net LA』のフラッシュインタビューでアイデアの一端を仄めかしている。

「先頭打者が誰になるかは、もう見当がついているだろう？ その後を誰が打つかはフリーマン、ベッツ、タッカーの3人と話し合う。個人的に言えば、タッカーは2番か3番を打つのが妥当だろうと思っている」