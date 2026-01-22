º£¸å¤ÎÀã¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡© 25Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Ë·Ù²ü Àã¤È¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÑÀã¤Î²ÄÇ½À¤â
º£¸å¡¢25Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¿ôÆü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂçÀã¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
23ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ë¹ß¤ëÀã¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤Ç²Ã²ìÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç40Ñ¡¢»³ÃÏ¤Ç70Ñ¡¢Ç½ÅÐÃÏÊý¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç30Ñ¡¢»³ÃÏ¤Ç50Ñ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤²¹¤¬Äã¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢Àã¤¬²ò¤±¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀÑÀã¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë24Æü¤´¤í¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÀÜ¶á¤·¡¢Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¾ÝÂæ¤Ï25Æü¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚ¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢¤Ê¤À¤ì¡¢¿åÆ»´É¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤âÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£