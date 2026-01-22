「さすがに可哀想すぎて泣ける」ほっかほっか亭、“お詫び”に擁護の声続出「嫌な世の中すぎるだろ」
持ち帰り弁当チェーン店・ほっかほっか亭の公式X（旧Twitter）は1月22日、投稿を更新。ポストの内容について謝罪しました。
【画像】ほっかほっか亭の謝罪文
21日に同アカウントが引用した一般ユーザーのポストには、男性が「うめ うめ」と言いながらカレーライスを頬張るイラストが掲載されていました。「父親がほっかほっか亭の焼肉弁当買ってきてくれた」という内容だったため、同アカウントは「お父さまに感謝ですね」とつづったようです。
しかしそのイラストは、漫画『狂四郎2030』（集英社）の一コマ。カレーライスを食べていた男性は“毒ガス訓練”により死亡してしまう、という続きがありました。この展開を知らずにポジティブな投稿をしたことから、不適切であるとの指摘が寄せられたものと思われます。
コメントでは「まぁあんな美味そうに食ってるシーンから急に毒ガス訓練始まるとは思わんわな」「これで謝罪文出さないといけないの嫌な世の中すぎるだろ」「あんなのさすがにインターネッツの罠だから謝ることないよ」「そんなことでお詫びしなくても・・・」「申し訳ないが企業謝罪ポスト史上最も面白い」「何も悪くない。むしろコラボすればいいと思う」「さすがに可哀想すぎて泣ける」と、擁護の声が多数寄せられました。
(文:多町野 望)
「深くお詫び申し上げます」同アカウントは「お詫び」と題し、1枚の画像を投稿。「昨日、弊社公式X（旧Twitter）からの投稿に関しまして、多大なるご心配とご不快な思いをおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪しています。「投稿の際、引用した画像が漫画作品の一コマであることに加えて、その背景を十分に理解せぬまま、引用リポストを安易に行ってしまいました」とのこと。
「そんなことでお詫びしなくても・・・」同アカウントは事態を深刻に受け止めているようで、「ユーザーの皆さまへの配慮に欠けた、企業公式アカウントとして極めて不適切な振る舞いであったと深く反省しております。当該投稿につきましては、既に削除いたしました」と報告しました。
