¡Ö²°º¬¤«¤é¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤È²Ð¤¬¡Ä¡×£²¸®Â³¤¤ÎÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤ÎÄ¹²°¤Ç²Ð»ö¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¡¡ÅìÂçºå»Ô
¡¡£±·î£²£±ÆüÌë¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¸á¸å£±£±»þÈ¾¤¹¤®ÅìÂçºå»ÔµÈÅÄ¤Î½»Âð¤Ç¡ÖÌÚ¤¬Ç³¤¨¤Æ²È¤ËÇ³¤¨°Ü¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È
¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É£±£¶Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó£¸»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²¸®Â³¤¤ÎÌÚÂ¤£²³¬·ú¤Æ¤ÎÄ¹²°¡¢·×Ìó£±£·£µÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë¡Ö²°º¬¤«¤é¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤È¡Ê²Ð¤¬¡Ë½Ð¤È¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ï¡×
¡¡¾Æ¤±À×¤«¤é½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢½»¿Í¤Î£¶£²ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£