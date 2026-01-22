ËÌ³¤Æ»¡¦ÌÖÁö¤ÇÎ®É¹½éÆü¡¡Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß
¡¡ËÌ³¤Æ»ÌÖÁö»Ô¤Ï22Æü¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤ÎÎ®É¹¤¬Î¦ÃÏ¤«¤éÆù´ã¤Ç¸«¤¨¤ë¡ÖÎ®É¹½éÆü¡×¤ò·Þ¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤¬»Ô¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¡Ö¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯Î®É¹´Û¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ìÃ±½ãÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÑÂ¬Æü¤Ï²áµî30Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÈÆ±Æü¤Ç¡¢1946Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿ºòÇ¯¤è¤ê24ÆüÁá¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¸á¸å1»þ20Ê¬¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯Î®É¹´Û¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ëÅ·ÅÔ»³¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤«¤é¡¢¿åÊ¿Àþ¾å¤ËÉâ¤«¤ÖÎ®É¹¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÎ®É¹¤ÎÅþÍè¤Ï´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£º£Ç¯¤ÏÃÙ¤ì¤º¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢ÌÜ»ë¤Ç¤Ï´ÑÂ¬ÈÏ°Ï¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ´ÑÂ¬¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¡£