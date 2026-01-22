【速報】マンガ大賞2026二次選考ノミネート作品発表！【全12作品】
マンガ大賞2026は、2025年1月1日から12月31日までに単行本が発売された作品のうち、最大巻数が8巻までのマンガ作品(過去にマンガ大賞を受賞した作品は除く)から、一選考員が最大5作品に投票し、得票数上位10(同率順位含む)作品を二次ノミネート作品としている。なお選考対象には電子書籍（最大巻数が８巻相当までの作品）も含む。3月下旬には、二次選考結果発表の授賞式が開催！それまでの間、ノミネート作品を読みながら、今最もアツい漫画の世界を楽しもう！
この記事で紹介した本を読む
■妹は知っている
価格：792円（5％ポイント還元）
妹は知っている
職場では、無表情でつまらないと思われている冴えないサラリーマン、三木貴一郎。飲み会でも浮いていて全く楽しくなさそう。
でも、妹の私だけは知っている。お兄ちゃんが本当は「世界で一番面白い」ってことを――。
『俺はあざといを許さない』の雁木万里が贈る、なんかハマる兄妹コメディ。
■おかえり水平線
価格：752円（1％ポイント還元）
おかえり水平線
【デジタル版限定！「少年ジャンプ＋」掲載時のカラーページを完全収録!!】「だって俺ら子供やし 誰も悪くないやん」 海辺の街で、祖父と銭湯を営む遼馬。いつものように学校帰りに開店準備をしていると、父の隠し子を名乗る玲臣という少年がやって来て――？ 銭湯を舞台に繰り広げられる高校生群像劇、開幕！
■怪獣を解剖する
価格：832円（1％ポイント還元）
怪獣を解剖する
君も、ここに来ている時点で「好奇心」を選択している。
怪獣学者の本多昭（ほんだあきら）は、“トウキョウ”と呼ばれる超巨大怪獣の死骸の、
解剖調査現場に呼ばれる――。
全長およそ210メートル、推定体重8.5万トンの巨大な検体。
そんなトウキョウの調査資料に目を通しながら、昭は「活動停止しているが… 本当に『死んでいる』のだろうか…」と疑念を抱く……。
超厚【232ｐ】で描かれる、空想研究エンターテインメント！
■サンキューピッチ
価格：732円（1％ポイント還元）
サンキューピッチ
【デジタル版限定！「少年ジャンプ＋」掲載時のカラーページを完全収録!!】6月、神奈川県の高校球児の間で、ある噂が囁かれていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男、「野球部狩り」――。男は驚異的な豪速球を持ち、勝負に負けたことがないという!! 県立横浜霜葩高等学校、野球部キャプテンの小堀は「野球部狩り」が学内にいると推測。小堀は悲願の甲子園出場のため、男を勧誘しようと自ら囮となることを決めた。そしてその夜、グラウンドに「野球部狩り」が現れる!! だが、男には野球ができない“ある秘密”があって……。 高校3年、最後の大会まで3週間、投げられる球――3球?! 9回ウラから始まる野球譚、試合開始（プレイボール）!!
■邪神の弁当屋さん
価格：792円（5％ポイント還元）
邪神の弁当屋さん
「高さを出す事、隙間を埋める事。丸い形も歪な形も、型に入れば同じ事」レイニーは一日一善をモットーにする弁当屋であり、実は謹慎中の『神』。戦争を引き起こした罰を受け、今は人間として生活している。相棒ニワトリのチュンちゃんに、歌手を夢見る同居人のダリア、弁当を買ってくれるお城勤めのライラック。様々な者と共にレイニーは生きる。かつて邪神と呼ばれた彼女が生きる理由は今のところ‥‥『明日の弁当のおかずを考える事』である。
■「壇蜜」
価格：792円（5％ポイント還元）
「壇蜜」
「誰もが知る超有名タレントと、知る人ぞ知るマイナーサブカル漫画家…
本来、混ざり合わない水と油のような僕らが、
なぜ「夫婦」をやっているのか…」
２０１９年に日本中を震撼させた結婚劇からさかのぼること２年、二人は交際を開始した。
そのとき、どんな磁場異常が生じたのか。
交際相手の家族といかなる情緒で交流したのか。
日常生活はどこまでスリリングなのか。
人間関係において発生する怪事件や戦慄や哀歓を描き尽くしてきた名匠、清野とおるが初めて正面から「夫婦」に挑んだ結果は……とんでもないことになってしまった！
何回読んでも腹筋ちぎれ表情筋ゆるむ、大型ノンフィクション漫画、第１巻。
■友達だった人 絹田みや作品集
価格：880円（3％ポイント還元）
友達だった人 絹田みや作品集
『凪のお暇』のコナリミサト絶賛！
「読後に閉じた瞼の裏側にあったかいものが膨らみました。絶対にとりこぼしちゃいけない何かがぎゅっと詰まってる本です」
『明け方の若者たち』のカツセマサヒコも激賞！
「疲れてる人、全員集合。誰かに譲ったり、自ら捨てたりした本心が「ここだよ」と泣いて居場所を教えてくれました」
SNSや個人活動の場でも注目を浴びる著者の商業デビュー作。
日々に息づく希望を描いた全4篇の物語。
自主制作として発表され、反響を呼んだ『友達だった人』『3人いる』『青色のうさぎ』に加え、
描き下ろしの『指先に星』を収録。
■人喰いマンションと大家のメゾン
価格：773円（1％ポイント還元）
人喰いマンションと大家のメゾン
【デジタル版限定！「少年ジャンプ＋」掲載時のカラーページを完全収録!!】地球崩壊1秒前。永遠の時間が流れる奇妙なマンションで、人々は滅亡を免れ生活していた。14歳の誕生日を迎えた少女・メゾンが本格的に“大家”の仕事を開始したその時、幼馴染のジンケンがマンションの禁忌に触れてしまい――!? 人もモノも、「全て」がリサイクルされるマンションの秘密へ迫る！ 奇想天外SF冒険譚！
■本なら売るほど
価格：713円（8％OFF）
本なら売るほど
ここは、本と人とがもう一度出会い直す場所。
ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」。
店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれて、今日もいろんなお客が訪れる。
本好きの常連さん、背伸びしたい年頃の女子高生、
不要な本を捨てに来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人。
ふと手にした一冊の本が、思わぬ縁をつないでいく――。
本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈る、珠玉のヒューマンドラマ！
漫画誌「ハルタ」連載時から大きな反響を呼んだ話題作が、待望のコミックス１巻発売です。
■魔男のイチ
価格：543円（1％ポイント還元）
魔男のイチ
この世界において魔法とは生き物である。そして困難な試練を乗り越え、魔法を習得するハンターたちを人は「魔女」と呼ぶ。ある日、辺境の山奥で恐るべき王の魔法（キング・ウロロ）と最強の魔女が激闘を繰り広げていた。しかしそこへ、場違いな一人の少年が乱入する。彼の名はイチ。魔女とも魔法とも縁の無い山暮らしの狩人が世界の常識をひっくり返す！ 魔法ハンティングファンタジー開幕！
■RIOT
価格：759円（4％ポイント還元）
RIOT
「雑誌を作る」高校生達の無我夢中な青春！
舞台は海が見える穏やかな田舎町。
近所には本屋さんもレコード屋さんもないけれど、スマホであらかた手に入る。
そんな令和の高校生「シャンハイ」と「アイジ」が知らず知らず惹きつけられたのは、どういうわけだか「紙の雑誌」だった――
だったら作ってみたらいいじゃん！
クラスの主役タイプではないかもしれない彼らが出来心で起こす
「静かな革命」――いったい何が巻き起こるのか!?
懐かしくて新しい文化系青春ストーリーの始まりだ！
■路傍のフジイ
価格：759円（4％ポイント還元）
路傍のフジイ
まだ誰の眼中にもない真ヒーロー、フジイ！
職場では空気みたいな存在感の独身男性。
なのに、その生き方は破格の格好良さ！
コスパとかマウントとか承認欲求とか、そういうものの為に戦ってる人生が
なんだかどうでもよくなってくる…我々の価値観の外側で生きる男がここにいる！
前作『リボーンの棋士』で才能を炸裂させた鍋倉夫氏が新たに生み出した
令和のニューヒーロー「フジイ」が、
みんなが囚われている「幸せ」の概念ごと、爽快にぶち壊してゆく！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月22日15時現在のものです。
■妹は知っている
価格：792円（5％ポイント還元）
妹は知っている
職場では、無表情でつまらないと思われている冴えないサラリーマン、三木貴一郎。飲み会でも浮いていて全く楽しくなさそう。
でも、妹の私だけは知っている。お兄ちゃんが本当は「世界で一番面白い」ってことを――。
『俺はあざといを許さない』の雁木万里が贈る、なんかハマる兄妹コメディ。
■おかえり水平線
価格：752円（1％ポイント還元）
おかえり水平線
【デジタル版限定！「少年ジャンプ＋」掲載時のカラーページを完全収録!!】「だって俺ら子供やし 誰も悪くないやん」 海辺の街で、祖父と銭湯を営む遼馬。いつものように学校帰りに開店準備をしていると、父の隠し子を名乗る玲臣という少年がやって来て――？ 銭湯を舞台に繰り広げられる高校生群像劇、開幕！
■怪獣を解剖する
価格：832円（1％ポイント還元）
怪獣を解剖する
君も、ここに来ている時点で「好奇心」を選択している。
怪獣学者の本多昭（ほんだあきら）は、“トウキョウ”と呼ばれる超巨大怪獣の死骸の、
解剖調査現場に呼ばれる――。
全長およそ210メートル、推定体重8.5万トンの巨大な検体。
そんなトウキョウの調査資料に目を通しながら、昭は「活動停止しているが… 本当に『死んでいる』のだろうか…」と疑念を抱く……。
超厚【232ｐ】で描かれる、空想研究エンターテインメント！
■サンキューピッチ
価格：732円（1％ポイント還元）
サンキューピッチ
【デジタル版限定！「少年ジャンプ＋」掲載時のカラーページを完全収録!!】6月、神奈川県の高校球児の間で、ある噂が囁かれていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男、「野球部狩り」――。男は驚異的な豪速球を持ち、勝負に負けたことがないという!! 県立横浜霜葩高等学校、野球部キャプテンの小堀は「野球部狩り」が学内にいると推測。小堀は悲願の甲子園出場のため、男を勧誘しようと自ら囮となることを決めた。そしてその夜、グラウンドに「野球部狩り」が現れる!! だが、男には野球ができない“ある秘密”があって……。 高校3年、最後の大会まで3週間、投げられる球――3球?! 9回ウラから始まる野球譚、試合開始（プレイボール）!!
■邪神の弁当屋さん
価格：792円（5％ポイント還元）
邪神の弁当屋さん
「高さを出す事、隙間を埋める事。丸い形も歪な形も、型に入れば同じ事」レイニーは一日一善をモットーにする弁当屋であり、実は謹慎中の『神』。戦争を引き起こした罰を受け、今は人間として生活している。相棒ニワトリのチュンちゃんに、歌手を夢見る同居人のダリア、弁当を買ってくれるお城勤めのライラック。様々な者と共にレイニーは生きる。かつて邪神と呼ばれた彼女が生きる理由は今のところ‥‥『明日の弁当のおかずを考える事』である。
■「壇蜜」
価格：792円（5％ポイント還元）
「壇蜜」
「誰もが知る超有名タレントと、知る人ぞ知るマイナーサブカル漫画家…
本来、混ざり合わない水と油のような僕らが、
なぜ「夫婦」をやっているのか…」
２０１９年に日本中を震撼させた結婚劇からさかのぼること２年、二人は交際を開始した。
そのとき、どんな磁場異常が生じたのか。
交際相手の家族といかなる情緒で交流したのか。
日常生活はどこまでスリリングなのか。
人間関係において発生する怪事件や戦慄や哀歓を描き尽くしてきた名匠、清野とおるが初めて正面から「夫婦」に挑んだ結果は……とんでもないことになってしまった！
何回読んでも腹筋ちぎれ表情筋ゆるむ、大型ノンフィクション漫画、第１巻。
■友達だった人 絹田みや作品集
価格：880円（3％ポイント還元）
友達だった人 絹田みや作品集
『凪のお暇』のコナリミサト絶賛！
「読後に閉じた瞼の裏側にあったかいものが膨らみました。絶対にとりこぼしちゃいけない何かがぎゅっと詰まってる本です」
『明け方の若者たち』のカツセマサヒコも激賞！
「疲れてる人、全員集合。誰かに譲ったり、自ら捨てたりした本心が「ここだよ」と泣いて居場所を教えてくれました」
SNSや個人活動の場でも注目を浴びる著者の商業デビュー作。
日々に息づく希望を描いた全4篇の物語。
自主制作として発表され、反響を呼んだ『友達だった人』『3人いる』『青色のうさぎ』に加え、
描き下ろしの『指先に星』を収録。
■人喰いマンションと大家のメゾン
価格：773円（1％ポイント還元）
人喰いマンションと大家のメゾン
【デジタル版限定！「少年ジャンプ＋」掲載時のカラーページを完全収録!!】地球崩壊1秒前。永遠の時間が流れる奇妙なマンションで、人々は滅亡を免れ生活していた。14歳の誕生日を迎えた少女・メゾンが本格的に“大家”の仕事を開始したその時、幼馴染のジンケンがマンションの禁忌に触れてしまい――!? 人もモノも、「全て」がリサイクルされるマンションの秘密へ迫る！ 奇想天外SF冒険譚！
■本なら売るほど
価格：713円（8％OFF）
本なら売るほど
ここは、本と人とがもう一度出会い直す場所。
ひっつめ髪の気だるげな青年が営む古本屋「十月堂」。
店主の人柄と素敵な品ぞろえに惹かれて、今日もいろんなお客が訪れる。
本好きの常連さん、背伸びしたい年頃の女子高生、
不要な本を捨てに来る男、夫の蔵書を売りに来た未亡人。
ふと手にした一冊の本が、思わぬ縁をつないでいく――。
本を愛し、本に人生を変えられたすべての人へ贈る、珠玉のヒューマンドラマ！
漫画誌「ハルタ」連載時から大きな反響を呼んだ話題作が、待望のコミックス１巻発売です。
■魔男のイチ
価格：543円（1％ポイント還元）
魔男のイチ
この世界において魔法とは生き物である。そして困難な試練を乗り越え、魔法を習得するハンターたちを人は「魔女」と呼ぶ。ある日、辺境の山奥で恐るべき王の魔法（キング・ウロロ）と最強の魔女が激闘を繰り広げていた。しかしそこへ、場違いな一人の少年が乱入する。彼の名はイチ。魔女とも魔法とも縁の無い山暮らしの狩人が世界の常識をひっくり返す！ 魔法ハンティングファンタジー開幕！
■RIOT
価格：759円（4％ポイント還元）
RIOT
「雑誌を作る」高校生達の無我夢中な青春！
舞台は海が見える穏やかな田舎町。
近所には本屋さんもレコード屋さんもないけれど、スマホであらかた手に入る。
そんな令和の高校生「シャンハイ」と「アイジ」が知らず知らず惹きつけられたのは、どういうわけだか「紙の雑誌」だった――
だったら作ってみたらいいじゃん！
クラスの主役タイプではないかもしれない彼らが出来心で起こす
「静かな革命」――いったい何が巻き起こるのか!?
懐かしくて新しい文化系青春ストーリーの始まりだ！
■路傍のフジイ
価格：759円（4％ポイント還元）
路傍のフジイ
まだ誰の眼中にもない真ヒーロー、フジイ！
職場では空気みたいな存在感の独身男性。
なのに、その生き方は破格の格好良さ！
コスパとかマウントとか承認欲求とか、そういうものの為に戦ってる人生が
なんだかどうでもよくなってくる…我々の価値観の外側で生きる男がここにいる！
前作『リボーンの棋士』で才能を炸裂させた鍋倉夫氏が新たに生み出した
令和のニューヒーロー「フジイ」が、
みんなが囚われている「幸せ」の概念ごと、爽快にぶち壊してゆく！
※本ページで紹介する情報は、2026年1月22日15時現在のものです。