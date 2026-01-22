»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤Î»Ò¤¬»¦¿Í¼Ô!? ÉÝ¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤¿Í·Á¥Û¥é¡¼¡ßËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ø¥ë¡¼¥«¥¹¤Î¤¤¤¦¤È¤ª¤ê¡Ù¡Ú°¤ÄÅÀîÃ¤³¤ ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡Ã¯¤·¤â¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤ËÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¿Í·Á¡×¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤À¤Ã¤¿Í·¤ÓÁê¼ê¡£»þ¤Ë¤Ï¿Æ¤äÍ§Ã£¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤½¤Ã¤È¹ðÇò¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿Êª¸À¤ï¤Ì¿ÆÍ§¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê°¦¤ª¤·¤¤Â¸ºß¤¬À¤¤Ë¤â¶²¤í¤·¤¤»¦¿Íµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡¦°¤ÄÅÀîÃ¤³¤¤µ¤ó¤¬¿·´©¡Ø¥ë¡¼¥«¥¹¤Î¤¤¤¦¤È¤ª¤ê¡Ù¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿Í·Á¥Û¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜºî¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤òËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹½ÁÛ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï±Ç²è¡ØM3GAN¡¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï1989Ç¯¸ø³«¤ÎÊÆ¹ñ±Ç²è¤Ç¡¢»¦¿Íµ´¤Îº²¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¿Í·Á¤¬¼¡¡¹¿Í¤ò»¦¤¹¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤ä¿Í·Á¥Û¥é¡¼¤Î¸ÅÅµ¤È²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£°ìÊý¡¢¡ØM3GAN¡¿¥ß¡¼¥¬¥ó¡Ù¤Ï2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ±Ç²è¤Ç¡¢»Ò¼éÍÑAI¥É¡¼¥ë¤ÎË½Áö¤òÉÁ¤¯SF¥Û¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤â°¦¤é¤·¤¤¿Í·Á¤¬»ÄÇ¦¤«¤ÄÌµ»üÈá¤Ê»¦¿Íµ´¤È¤Ê¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¶²ÉÝ¤Î´Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢°¤ÄÅÀî¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë¤â¤¦°ìÇ±¤ê²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¿Í·Á¥Û¥é¡¼¤ÈËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÆæ¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËºÇ½é¤«¤éÎî¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Îî¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢½É¤ë¥â¥Î¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤ëÏÃ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤ÈÂç¿Í¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Î°ã¤¤¤ò¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î¹½Â¤¤Ë³è¤«¤»¤Ð¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¡×
¢£ËÜÅö¤Ï¥Û¥é¡¼¤¬¶ì¼ê¡¡¤Ç¤â¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿
¡¡ËÜºî¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¥¿¥±¥·¤¬¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ò¥¥ã¥Ã¥¥ã¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤Ç´Ñ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£°¤ÄÅÀî¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£¤à¤·¤í»ä¤Ï¥Û¥é¡¼¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£º£¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¸¥ã¡¼¥í¡Ù¤Ç¡ØÆÉ½ñÆüµ¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢ºÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¤â¡Ø¥Û¥é¡¼¤¬¶ì¼ê¤À¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤°¤é¤¤ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤È¤ê¤ï¤±ÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤¬¼ÂÏÃ²øÃÌ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Á°Äó¤À¤È¤â¤¦ÂÌÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜºî¤ÎÈù¤ËÆþ¤êºÙ¤òÀü¤Ä¶²ÉÝÉÁ¼Ì¤Ï¡¢²øÃÌ¤ä¥Û¥é¡¼¤ÎÁÇÍÜÌµ¤¯¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼ÂÏÃ²øÃÌ¤Î¡Ø¿·¼ªÂÞ¡Ù¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢Í§Ã£¤ËÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀµÄ¾¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É10´¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤ÎºÇ½é¤Î1´¬¤·¤«ÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÖ¤¹»þ¤ÏÁ´ÉôÆÉ¤ó¤À¤Õ¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê³°¹ñ¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤éÉÁ¤«¤ì¤ëÉ÷·Ê¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤éÁ´¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë³¨¶õ»ö¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¿¥±¥·¤Î¤è¤¦¤Ë¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤¬ÉñÂæ¤À¤È²¿¤«Æü¾ï¤ò¿¯¿©¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢°¤ÄÅÀî¤µ¤ó¤Ë½É¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÆÉ¤ß¤È¤·¤Æ¤Îº²¤¬¡¢¥Û¥é¡¼¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¹¥¤¤Ã¤Æ¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Û¥é¡¼¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Ï°½ÄÔ¹Ô¿Í¤µ¤ó¤ÈÍÀ´ÀîÍÀ´¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°½ÄÔ¤µ¤ó¤Î¡Ø´ãµååºëý¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÀ´Àî¤µ¤ó¤Î¡ØÀÖ¤¤·î¡¢ÇÑ±Ø¤Î¾å¤Ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤è²øÃÌ¤ËÄ©¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤À¤Ã¤Æ¤ªÆó¿Í¤ÎºîÉÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ê°Ê¾å¡¢ÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µþ¶Ë²ÆÉ§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤ÇÁÇÍÜ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤À¤ó¤À¤ó¤È¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸ý¤Ç¤Ï¶ì¼ê¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢³°Â¦¤«¤é¸«¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤·¤Î¥Û¥é¡¼¹¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Î¾å¤Ç¡¢ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¤¬¥Û¥é¡¼¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¿Ê¸Ì®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë»ä¤â¤¤¤Ä¤«¥Û¥é¡¼¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯Ç÷´ÑÇ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ì¼ê¤Ê¥Û¥é¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼Áª¤ó¤À¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¡Ö¿Í·Á¥Û¥é¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¾®6¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Èþ½Ñ´Û¤Ç¡¢¤¢¤ë¿Í·Á¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï³¨¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¤ó¤À¤«¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢·úÊª¼«ÂÎ¤â¥ì¥È¥í¤Ê´¶¤¸¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç»Ò¶¡¤Ê¤ê¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤Ë¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿À¾ÍÎ¿Í·Á¤ò¸«¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¤½¤ì¤¬°ìÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¼ó¤Ê¤ó¤«Æ°¤¯¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤â¤¦¤º¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤â¤¦ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤Í¡£°ÊÍè¡¢¤½¤Î¿Í·Á¤¬Ì´¤ÇÉÑ½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤Îµ²±¼«ÂÎ¤¬¡¢Ì´¤Ç¸«¤¿¤â¤Î¤ò¸½¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æºø³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÛ£Ëæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¶¯Îõ¤Ê¶²ÉÝ¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¤â¤¦°ì¤Ä¡¢Æ±¤¸»þ´ü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Øµ´Éð¼Ô¡Ù¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ËÆüËÜ¿Í·Á¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿Å¨¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¼ê¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÅá¤ò½Ð¤·¤Æ¹¶·â¤·¡¢¤·¤«¤â¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÎÄÌ¾ï¹¶·â¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶¯Å¨¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿Í·Á¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ
¡¡¼ÂÂÎ¸³¤âÈ¿±Ç¤·¤¿¥Û¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢°¤ÄÅÀî¤µ¤ó¤¬¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëËÜºî¡£²ò¤¯¤Ù¤Ææ¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥«¥¹¤ÎÀµÂÎ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤âÆó½Å»°½Å¤Î´ë¤ß¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÏ¢ºÜ»þ¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥È¤òÆ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ñÀÒ²½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï»þ·ÏÎó¤ò¤«¤Ê¤êÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢ºÜ»þ¤Ë¤Ï¤µ¤Û¤ÉËÜ¶Ú¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ææ¤ò¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÏ¢ºÜ¤ÎÅÓÃæ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ê²óÅú¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Ë¤ÏºÇ½é¤«¤éÉúÀþ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢ºÜ»þ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¾Ã²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢½ñÀÒ¤Ë¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤è¤ê¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤¬´¶¤¸¤¿Êý¤Î²ò·è¤¬ºÇ½ªÅª¤Ê²óÅú¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÆÉ¤ó¤Ç·ëËö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£ËÜºî¤ÇÃµÄåÌò¤òÌ³¤á¤ëÎîÇ½¼Ô¤Î¾¯Ç¯¤È¤½¤ÎÉã¤ÎÂ¸ºß¤À¡£Ï¢·È¤·¤Æ¥¿¥±¥·¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¤¬¡¢Èë¤á¤¿¤ëÆæ¤ÈÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÏÂ©»Ò¤ÎÊý¤Ð¤«¤ê³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Éã¿Æ¤ÏÍÆ»Ñ¤ÎÉÁ¼Ì¤¹¤é°ìÀÚ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÈà¤é¤Ë¤â·ë¹½°¦Ãå¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¸å¤Þ¤À²¿¤«¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¡¢Èà¤é¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢ËÜºî¤Ï¥¿¥±¥·¤ÈÆ±¤¸Ç¯º¢°Ê¾å¤ÎÁ´Ç¯ÎðÁØ¤¬ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¡¢ÉÁ¼Ì¤äÉ½¸½¤ËÇÛÎ¸¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤ä¡¢ÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥é¡¼¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Îò»ËÅª½Ö´Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ìç²ìÈþ±û»Ò¡¡¼Ì¿¿¡§ÎëÌÚ·Ä»Ò
¤¢¤Ä¤«¤ï¡¦¤¿¤Ä¤ß¡ü1994Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2016Ç¯¡ÖÌ¾ÃµÄå¤Ï噓¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤ÇÂè°ì´ü¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥Ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¡£ÍâÇ¯¡¢Æ±ºî¤¬½ñÀÒ²½¤µ¤ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£23Ç¯¡¢¡Ø°¤ÄÅÀîÃ¤³¤ ÆÉ½ñÆüµ ¤«¤¯¤·¤Æ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤Ï¸ì¤ë¡Ò¿·±ÔÊ³Æ®ÊÔ¡Ó¡Ù¤ÇÂè23²óËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥êÂç¾ÞÉ¾ÏÀ¡¦¸¦µæÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø²øÅð¤¦¤ß¤Í¤³¤Î»ö·ïÊí¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¡Ø¥ë¡¼¥«¥¹¤Î¤¤¤¦¤È¤ª¤ê¡Ù
¡Ê°¤ÄÅÀîÃ¤³¤/¸¸Åß¼Ë¡Ë1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æâµ¤¤Ê¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¥¿¥±¥·¤Ï2Ç¯Á°¤ËÊì¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¬¤Á¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢²Ï¸¶¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô¤À¤Ã¤¿Êì¤¬¼ê³Ý¤±¤¿»ùÆ¸½ñ¡Ø¤É¤í¤Ü¤¦¥ë¡¼¥«¥¹¡Ù¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥«¥¹¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥¿¥±¥·¡£¤½¤ì°ÊÍèÈà¤Îºª¤¤´êË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Ï¢È¯¤¹¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¤Î»Å¶È?¡¡¥¿¥±¥·¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤Î¤Þ¤ÞÎîÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÅ¾¹»À¸¤Î¿¹¤È¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë¤¬¡£
¢£ËÜÅö¤Ï¥Û¥é¡¼¤¬¶ì¼ê¡¡¤Ç¤â¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿
