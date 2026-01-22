¥¤¥Á¥í¡¼¤Ë¼¡¤°²÷µó¡ª ÅÂÆ²Æþ¤ê²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¸µ³ÚÅ·¼çË¤¡×¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÆñÅ¨¤Ë¡©
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²¤¬2026Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±ÉÍÀ¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ñ³Ê9Ç¯ÌÜ¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤È¡¢Æ±4Ç¯ÌÜ¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¡Ê48¡Ë¤Î2¿Í¡£¤È¤â¤Ë1990Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Þ¤ÇÁö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï2013Ç¯¤«¤é³ÚÅ·¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¡ÈAJ¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢13Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢2017Ç¯¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Ç7µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£19Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º»þÂå¤Î¡È¥µ¥¤¥óÅð¤ß¡Éµ¿ÏÇ¤ò¼óËÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÁ°¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Î¤Û¤¦¤À¤í¤¦¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò·Ð¸³¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ËÂ³¤»Ë¾å4¿ÍÌÜ¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÏ¯Êó¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤À¤¬¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¸½ºß¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¿È¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Ï5¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥×¡¼¥ëD¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬½à¡¹·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤à¤¬¡¢¤â¤·¥ª¥é¥ó¥À¤¬ÆÍÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢¥×¡¼¥ëC¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿2¥Á¡¼¥à¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤½¤Î¥×¡¼¥ëC¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ò·ü¤±¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÆüËÜ¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥×¡¼¥ëD¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¤Û¤«¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤¬¤¤¤ë¡£Á°É¾È½¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î2¶¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¹ñÆâ¤Î¾ðÀªÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤ÆÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¡£»²²Ã¤Ï²ÄÇ½¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬100¡óÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤¹¤ë¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»áÎ¨¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤À¤¬¡¢·è¤·¤ÆÌîµå¶¯¹ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢WBC¤Ë¤ÏÂè1²ó¤«¤é³§¶Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè3²ó¤ÈÂè4²ó¤Ï½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë2017Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ¤Ï¡¢Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÂÐÀï¡£±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ëÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£6-8¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î½à·è¾¡¤Ç¤â¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤È1ÅÀº¹¤Î¹¥¾¡Éé¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤é¤ÈÆ±ÁÈ¤ÇÁ´5¥Á¡¼¥à¤¬2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤ÖÂç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¼ºÅÀÎ¨¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ï3°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¶¯¹ë¥¥å¡¼¥Ð¤È¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ë¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼4²ó¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤ä¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»157ËÜÎÝÂÇ¤Î¥ª¥¸¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥¸¥å¥ê¥¯¥½¥ó¡¦¥×¥í¥Õ¥¡¡¼¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤¥»¥À¥ó¡¦¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¤Ê¤É¾å°ÌÂÇÀþ¤Ï¶¯ÎÏ¤À¡£Åê¼ê¿Ø¤Î½ÐÍè¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤¿¤ÓÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»áÎ¨¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÉÝ¤¤Áê¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ê¸¡áÈ¬ÌÚÍ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë