¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¿¹Çî¼ù¡Ø¿Æ»Ò¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ë 10ºÐ¤«¤é¤Îµ¯¶È²È¶µ°é °µÅÝÅª¤Ê¼çÂÎÀ¤ò°é¤à¡Ö5¥¹¥Æ¥Ã¥×À®Ä¹½Û´Ä¥á¥½¥Ã¥É¡×¡Ù¡Ê³Ø»ö½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£10ºÐÁ°¸å¤Ï¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¡Ö²«¶â´ü¡×
²ÈÄí¤Ç¤Ï¿Æ¤¬¡Ö¿´¤Î°ÂÁ´´ðÃÏ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ÂÁ´´ðÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¡Ö²ê¡×¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌþ¤·¤Î¥Ú¥Ã¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¡ÖÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ëSF¥¢¥Ë¥áºî²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
10ºÐÁ°¸å¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª¤Ê»×¹Í¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛÎÏ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¡Ö²«¶â´ü¡×¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ç¤Ï»×¤¤¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢¾¯¤·ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢Àô¤Î¤è¤¦¤ËÍ¯¤½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹¥´ñ¿´¤Î²ê¤³¤½¤¬¡¢¡ÖÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¡×¤ÎºÇ¤â½ã¿è¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¸½¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤Ï¤Ä¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¡¢½ÉÂê¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢¤·¤Ä¤±¤Î¤Ä¤â¤ê¤Î°ì¸À¤¬¡¢¼Â¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤Î²ê¤Ë¡¢¥Ñ¥¿¥ó¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¡Ö³¸¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¤É¤¦¤»¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡×¡ÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÆâÈ¯ÅªÆ°µ¡¤Î±ê¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¡ÖËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ÆÏÃ¤¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î²ê¤ò¡¢¤°¤ó¤°¤ó¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Í¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡§¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ªÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Í¡ª¡×¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¿´¡×¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¡£
¡Ö¤Í¤¨¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡ª¡¡¥¿¥í¥¦¡Ê°¦¸¤¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¼«Æ°¤Ç¥¨¥µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÌ´¤Î¥Þ¥·¡¼¥ó¤òÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×
»ä¤¿¤ÁÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢ºî¤ë¤ÎÂçÊÑ¤½¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÉô²°¤¬»¶¤é¤«¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¡¢½ÉÂê¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡©¡×
¤È¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤ä¡¢¤·¤Ä¤±¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡ÖÉ¾²Á¡×¤·¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁ±¤·°¤·¤ä¼Â¸½²ÄÇ½À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¡Ö¤½¤ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿»þ¤Î¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤ò´Ý¤´¤È¼õ¤±¤È¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Î¼õ¤±¤È¤á¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Í¡ª¡×¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¿´¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¾µÇ§¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿Æ¤ÎÀ¼¤«¤±¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë»×¹Í¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡Ö¤Ø¤¨¡¢¥¿¥í¥¦¤Î¤¿¤á¤ÎÈ¯ÌÀÉÊ¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Í¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡¡¥¿¥í¥¦¤Î¤³¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤¤Ê¤¢¡×
¤³¤Î°ì¸À¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÍ¿¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤è¡×
¡Ö·¯¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¡×
¡Ö¤³¤³¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤ÆÌ´¤ò¸ì¤ì¤ë¾ì½ê¤À¤è¡×
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁÛ¤¤¡×¤Þ¤ÇÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤Í¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤ä¤Ä¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢¼¡¤Ê¤ë»×¹Í¤Ø¤ÎÈâ¤ò¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¼«¤é¤Î¼ê¤Ç´î¤ó¤Ç³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¡£¤½¤Î¥Þ¥·¡¼¥óºî¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤âÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×
¤³¤Î°ì¸À¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¡¢Ã±¤Ê¤ëÉ¾²Á¼Ô¤äËµ´Ñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¡¢²¿¤è¤ê¤âÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Î¸úÎÏ
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡§¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ï¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤ë
¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¸å¤ËÂ³¤¯¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²êÀ¸¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ï¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ÇÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÆ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌô¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÊÖÅú
¡Ö¤½¤ó¤ÊÌô¡¢¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Ì¡²è¤ÎÆÉ¤ß¤¹¤®¤À¤è¡×¡Ê¢ª¤³¤³¤Ç¹¥´ñ¿´¤Î²ê¤ÏÅ¦¤ß¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¼ï¤ò°é¤Æ¤ë´Ø¤ï¤ê
¡Ö¤Ø¤¨¡¢Æ©ÌÀ¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌô¡ª¡¡ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Í¡ª¡¡¤â¤·¤½¤ÎÌô¤¬´°À®¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡¡ºÇ½é¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¡©¡¡Ã¯¤Ë¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤·¤Á¤ã¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢Ã¯¤«¤ò½õ¤±¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¶ñÂÎÅª¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶õÁÛÍ·¤Ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤è¤ê¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢¡Ö¤â¤·¼«Ê¬¤ËÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼Â¸½²ÄÇ½À¤ä¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¹Í¤¨¤ëÎý½¬¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÊýË¡
¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤È¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¡£¤³¤ÎÆó¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö½ÉÂê¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦°ìÊýÅª¤Ê³ÎÇ§ºî¶È¤«¤é¡¢Ì¤Íè¤ò°ì½ï¤ËÉÁ¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¹¥´ñ¿´¤Î²ê¤ò°é¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼çÂÎÅª¤ÊÄ©Àï¿´¤òÂç¤¤¯°é¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤¬¡¢¶õÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤Î¡ÖºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ÎÊÉ¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·¤·¤¤½¬¤¤»ö¤ò´«¤á¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡Ù¤È¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÆñ¤·¤¤½ÉÂê¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»²ò¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¡¢¼ê¤ò¤Ä¤±¤ëÁ°¤«¤éÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¹¥´ñ¿´¤ä¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤Ø¤Î¶²¤ì¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹Á°¤Ë¤·¤Ü¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼ºÇÔ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¨¤¤¤Ã¡ª¡×¤È·Ú¤ä¤«¤ËºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤´²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤Þ¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËâË¡¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤È¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÊ¸²½¡×¤ò¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´°àú¤ÊÀ®¸ù¤è¤ê¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ëÄ©Àï¡×¤ò¾µÇ§
»Ò¤É¤â¤¬Ä©Àï¤ò¤¿¤á¤é¤¦ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë10ºÐÁ°¸å¤Ï¡¢Í§¿Í¤È¤ÎÈæ³Ó¤ä¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤òÉÒ´¶¤Ë´¶¤¸¼è¤ë»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢Ä©Àï¤Ø¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¢¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤È¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À®¸ù¤ò½Ë¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤½¤Î»ÑÀª¤ò¡¢ºÇÂç¸Â¤Ë¾µÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥±¡¼¥¹1¡§ÁÏºî³èÆ°¡Û
¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¯¤ÆÉÁ¤±¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Çò¤¤²èÍÑ»æ¤òÁ°¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ê¥Í¥³¤µ¤ó¤Ë¤·¤¿¤é¡©¡× ¡Ê¢ªÄ©Àï¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë
¡ÖÂç¾æÉ×¡¢´ÊÃ±¤À¤è¡ª¡¡¤µ¤µ¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Á¤ã¤¤¤Ê¤µ¤¤¡ª¡× ¡Ê¢ª¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë
¢£»Ò¤É¤â¤ÎÍ¦µ¤¤ò»Ù¤¨¤ë°ì¸À
¡Ö¤½¤Ã¤«¡¢¥É¥é¥´¥ó¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÉÁ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¤ï¤«¤ë¤è¡× ¡Ê¢ª¤Þ¤º¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡Ë
¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡¡Ø¤Þ¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡Ù¤À¤è¡£´°àú¤Ê¥É¥é¥´¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡£º£Æü¤ÏÎý½¬¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤À¤±ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤«¡¢ÂÎ¤Î¥¦¥í¥³°ìËç¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä©Àï¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¡¦ÊªÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Î³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ï¤¢¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡¡Æñ¤·¤¤¥É¥é¥´¥ó¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤Í¡ª¡¡¤³¤Î¥®¥¶¥®¥¶¤Î»õ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾µÇ§¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ
¡Ú¥±¡¼¥¹2¡§±¿Æ°¡Û
Êä½õÎØ¤Ê¤·¤Î¼«Å¾¼Ö¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¼«Å¾¼Ö¤òÊü¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¡£
¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÀ¼¤«¤±
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡ª¡×¡Ö¤¢¤Î»Ò¤Ï¤â¤¦¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×
¡Ö¤Þ¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ë²ÈÄí¤ÎÀ¼¤«¤±
¡Ö²ù¤·¤¤¤è¤Í¡£¤â¤¦·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Ê¡£¤Ç¤â¸«¤Æ¡ª¡¡¤µ¤Ã¤¤è¤ê3ÉÃ¤âÄ¹¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ì¤¿¤è¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¿ÊÊâ¤À¡ª¡¡º£Æü¤Ï¥Ú¥À¥ë¤òÁæ¤¬¤º¤Ë¡¢Â¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤Æ¿Ê¤àÎý½¬¤À¤±¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×
¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤Î¥´¡¼¥ë¤òºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¤Ê¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä©Àï¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢°Â¿´´¶¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°Â¿´´¶¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ø¤Î¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¡¢¤°¤Ã¤È²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¬¹þ¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¡¢¡Ö¤Þ¤º¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤ËºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¹ Çî¼ù¡Ê¤â¤ê¡¦¤Ò¤í¤¡Ë
»Ò¶¡¶µ°éÁÏÂ¤µ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö¡¿¶¦ÁÏµ¡¹½ ÂåÉ½¼èÄùÌò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢NTT¤Ë¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥¯゙¥ì¡¼¥È゙¤Î¥ª¥Ø゚¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ³«È¯¤ä¸÷ÀïÎ¬²ñ¼Ò¤ÎÎ©¤Á¾å¤±゙¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò10Ç¯°Ê¾å¿ä¿Ê¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥·゙¡¼¤Î¿Ê²½¤òÈ©¤Æ゙´¶¤·゙¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Æ゙¤¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¡¢»Ò¶¡¶µ°éÁÏÂ¤µ¡¹½¤òÀßÎ©¡£¾®³ØÀ¸¸þ¤±¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥¥ó¥¿゙¥ê¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ò10Ç¯°Ê¾å·Ð±Ä¤·¤Ê¤«゙¤é¡¢Á´¹ñ¹â¹»À¸µ¯¶È²È¶µ°é»ö¶È¤ä¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à²þÄû¤Ë¤â»²²è¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤è¤ê¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥Õ゚¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥Õ゚¿ä¿ÊÂç»È¡×¤òÇÒÌ¿¤·¡¢10ºÐ¤«¤é¤Îµ¯¶È²È¶µ°éÉáµÚ¤ËÃíÎÏ¡£Âç¼ê¾¦¼Ò¡¢À½Â¤¡¢¿©ÉÊ¡¢¶âÍ»¡¢SIerÅù¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Ç¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡Ê»Ò¶¡¶µ°éÁÏÂ¤µ¡¹½ ÂåÉ½Íý»ö¡¿¶¦ÁÏµ¡¹½ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹ Çî¼ù¡Ë