ºÇ¾å¤â¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¤ª¼ò¤Î¼ºÂÖÌÀ¤«¤¹¡Ö½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡Ù¤ÎºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤Î¡ô3¤¬¡¢1·î20Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¾å¤â¤¬¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¤ª¼ò¤Î¼ºÂÖ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û36ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¼êºî¤ê¤ª»¨¼Ñ¸ø³«
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡¦¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇ¾å¤¬ÅÐ¾ì¡£¸½ºß4ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤ÄºÇ¾å¤Ï¡¢°¦Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁá¿²Ááµ¯¤¡¢¿©À¸³è¡Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«¿æ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¼«¿æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºÇ¾å¤Ë¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¾å¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¾å¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤â¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤¿¡×¡Ö¤ª¿¬¿â¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¡×¤È¸ì¤ê¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ÎÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡¦¤µ¤È¤¦¼î½ï¤¬¡Ö¤ª¼ò¤Ï¼å¤¤¤±¤ÉÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¾×·â¤Î¼òÊÊ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¿ì¤¦¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁ°¤Ë½÷¤Î»Ò¤È2¿ÍÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤È3¿ÍÎ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë1¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÎÙ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤«¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢Ã¯¤Ç¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ2¸®ÌÜ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¿ì¤¦¤È¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¼òÊÊ¤âË½Ïª¡£MC¿Ø¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¾å¤â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°û¤à¤È½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤«¤Ë¤â¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥Á¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ºÇ¾å¤Ë¡¢Åèº´¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ç°û¤ó¤À¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤«¤¿¤ä¥¥¹¤·¤Æ¡¢¤«¤¿¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×Âè2ÃÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÎø°¦´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ô¥å¥¢Îø¡×¡ËÂè6ÃÆ¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤âÊüÁ÷¡£±¿Ì¿¤Î¹ðÇò¤òÁ°¤Ë¡¢¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃµ¤ê¹ç¤¦ÃË½÷8¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¿´¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤¤Ë¡¢MC¿Ø¤â¡ÖÅÜÅó¤Î¸åÈ¾¡×¡Ö²áµî1ÈÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û36ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¼êºî¤ê¤ª»¨¼Ñ¸ø³«
¢¡ºÇ¾å¤â¤¬¡¢ÈþËÆ¤ÎÈë·íÌÀ¤«¤¹
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¼«¿æ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¼«¿æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ºÇ¾å¤Ë¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¾å¤â¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¾å¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ·Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Æü¤â¥¸¥à¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤¿¡×¡Ö¤ª¿¬¿â¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¶Ú¥È¥ì¡×¤È¸ì¤ê¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ÎÈë·í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡ºÇ¾å¤â¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡È¤ª¼ò¤Î¼ºÂÖ¡É¹ðÇò
¤Þ¤¿¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦1¿Í¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡¦¤µ¤È¤¦¼î½ï¤¬¡Ö¤ª¼ò¤Ï¼å¤¤¤±¤ÉÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¾×·â¤Î¼òÊÊ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¿ì¤¦¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁ°¤Ë½÷¤Î»Ò¤È2¿ÍÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤È3¿ÍÎ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë1¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÎÙ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤«¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢Ã¯¤Ç¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ2¸®ÌÜ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¿ì¤¦¤È¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¼òÊÊ¤âË½Ïª¡£MC¿Ø¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¾å¤â¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°û¤à¤È½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤È¤«¤Ë¤â¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥Á¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ºÇ¾å¤Ë¡¢Åèº´¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Ç°û¤ó¤À¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤«¤¿¤ä¥¥¹¤·¤Æ¡¢¤«¤¿¤ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¡×¤È¤Þ¤È¤á¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¢¡»³ËÜÍµÅµ¤Î¥Û¥¹¥È´ë²è¤âÊüÁ÷
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×Âè2ÃÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÎø°¦´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ô¥å¥¢Îø¡×¡ËÂè6ÃÆ¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤âÊüÁ÷¡£±¿Ì¿¤Î¹ðÇò¤òÁ°¤Ë¡¢¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃµ¤ê¹ç¤¦ÃË½÷8¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¿´¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤¤Ë¡¢MC¿Ø¤â¡ÖÅÜÅó¤Î¸åÈ¾¡×¡Ö²áµî1ÈÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¾å¤â¤¬¡¢— ABEMA °¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê (@aihaiena_ABEMA) January 19, 2026
4ºÐ¤Î°¦Ì¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¯¸½ºß¤Î»Ñ¤Ï¡©
ABEMA¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù
Ëè½µ²ÐÍËÌë11»þ¤«¤éÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û