¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¹ðÇò ÆÃ¼ì¤Ê¼òÊÊ¤âÌÀ¤«¤¹¡Öµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù¤Î¡ô3¤¬¡¢1·î20Æü¤ËÊüÁ÷¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï¤¬¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤äÆÃ¼ì¤Ê¼òÊÊ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¥ª¥óÈý¥¹¥¿¥¤¥ë
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤È¤¦¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤È¤¦¤¬¤«¤Ä¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¥®¥ë¥¬¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤È¡Ù¤ò²ó¸Ü¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥í¤¤¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤ò¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥¨¥í¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤·¡¢ÂæËÜÄÌ¤ê¡×¤ÈÅö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö1¼þ²ó¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¡×¤È²óÅú¡£Åèº´ÏÂÌé¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¡©¤Þ¤º¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡©¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ï¼å¤¤¤±¤ÉÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¤µ¤È¤¦¤¬¾×·â¤Î¼òÊÊ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¿ì¤¦¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤µ¤È¤¦¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤Ë½÷¤Î»Ò¤È2¿ÍÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤È3¿ÍÎ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë1¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÎÙ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤«¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢Ã¯¤Ç¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ2¸®ÌÜ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¿ì¤¦¤È¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¼òÊÊ¤âË½Ïª¡£MC¿Ø¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾å¤â¤¬¤âÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡È¼ò¤Î¼ºÂÖ¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×Âè2ÃÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÎø°¦´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ô¥å¥¢Îø¡×¡ËÂè6ÃÆ¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤âÊüÁ÷¡£±¿Ì¿¤Î¹ðÇò¤òÁ°¤Ë¡¢¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃµ¤ê¹ç¤¦ÃË½÷8¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¿´¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤¤Ë¡¢MC¿Ø¤â¡ÖÅÜÅó¤Î¸åÈ¾¡×¡Ö²áµî1ÈÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×Ê·°Ïµ¤°ìÊÑ¥ª¥óÈý¥¹¥¿¥¤¥ë
¢¡¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢·ëº§¤·¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤ò¹ðÇò
ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡È°¦¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î4¿Í¤¬¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ÈÍßË¾¡É¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯¡¢±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£
²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤Ä¤«¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¤µ¤È¤¦¤Ï¡Ö1¼þ²ó¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¡×¤È²óÅú¡£Åèº´ÏÂÌé¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Î¡©¤Þ¤º¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡©¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢¡¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¼òÊÊ¤òË½Ïª
¤Þ¤¿¡¢¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ï¼å¤¤¤±¤ÉÂç¹¥¤¡×¤È¸ì¤ë¤µ¤È¤¦¤¬¾×·â¤Î¼òÊÊ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¿ì¤¦¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤µ¤È¤¦¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤Ë½÷¤Î»Ò¤È2¿ÍÎ¹¤ò¤·¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤ª¤¸¤µ¤ó¤È3¿ÍÎ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë1¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÎÙ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤«¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢Ã¯¤Ç¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ2¸®ÌÜ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢¿ì¤¦¤È¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÆÃ¼ì¤Ê¼òÊÊ¤âË½Ïª¡£MC¿Ø¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¾å¤â¤¬¤âÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¡È¼ò¤Î¼ºÂÖ¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¢¡»³ËÜÍµÅµ¤Î¥Û¥¹¥È´ë²è¤âÊüÁ÷
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¤¥±¥á¥ó·ÝÇ½¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤¿¤é²Ô¤²¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤¹¤ë´ÇÈÄ´ë²è¡Ö»³ËÜÍµÅµ¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¶¯¥«¥ê¥¹¥Þ½¸ÃÄ¾×ÆÍÊÔ¡×Âè2ÃÆ¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¿ÍÃµ¤·¤ò¤¹¤ëÎø°¦´ë²è¡Ö¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¥Ô¥å¥¢Îø¡×¡ËÂè6ÃÆ¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤âÊüÁ÷¡£±¿Ì¿¤Î¹ðÇò¤òÁ°¤Ë¡¢¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃµ¤ê¹ç¤¦ÃË½÷8¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¿´¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤¤Ë¡¢MC¿Ø¤â¡ÖÅÜÅó¤Î¸åÈ¾¡×¡Ö²áµî1ÈÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢— ABEMA °¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê (@aihaiena_ABEMA) January 19, 2026
"·ëº§¤·¤¿¤¤·ÝÇ½¿Í"¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ª
53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î·ëº§´Ñ¤È¤Ï¡©
ABEMA¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù
Ëè½µ²ÐÍËÌë11»þ¤«¤éÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û