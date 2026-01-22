ÄÔ´õÈþ¡Ö´õ¶õ¤ÈÌ´¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¡×Ä¹½÷¡õ¼¡½÷¤Î¡È½Å¤Ê¤ê¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬1·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤È¼¡½÷¤ÎÌ´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5»ù¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡Ö´õ¶õ¤ÈÌ´¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¡×Ì¼2¿Í¤Î¡È½Å¤Ê¤ê¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
ÄÔ¤Ï¡Ö´õ¶õ¤ÈÌ´¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¡×¤È´õ¶õ¤¬Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢´é¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ì¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÌ´¤âÁá¤¯¥Ý¥Ë¥Æ¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´õ¶õ¤ÎÈ±·¿¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥Ë¥Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ý¥Ë¥Æ¤·¤Æ¤ë¾Íè¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡ÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹½÷¡õ¼¡½÷¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¢¡ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡õ¼¡½÷¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
