比嘉愛未、チキン乗ったボリューム満点パスタ披露「自炊と運動がんばった結果がちゃんと出た」人間ドック結果明かす
【モデルプレス＝2026/01/22】女優の比嘉愛未が1月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】39歳朝ドラ女優「盛り付けがレストランみたい」ボリューム満点のトマト系チキンパスタ
比嘉は「チキンパスタ」とし、トマト系の味付けのパスタの上にこんがりと焼けたチキンを乗せたおしゃれな一品を披露。「昨日は人間ドックだったんだけど数値がよくなっててうれしかったな〜」と人間ドックの結果が良好であったことを明かし、「自炊と運動がんばった結果がちゃんと出た いぇい」とお茶目につづっている。
この投稿に「自炊も運動も尊敬です」「いつも美味しそう」「チキンのボリュームがしっかりしててお腹に溜まりそう」「盛り付けがレストランみたい」「お皿やカトラリーもおしゃれ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆比嘉愛未、手作りチキンパスタ披露
◆比嘉愛未の投稿に反響
