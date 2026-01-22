SixTONES田中樹、デビュー当時から体重10キロ以上増加「びっくり」「気づかなかった」ファンから驚きの声
【モデルプレス＝2026/01/22】SixTONESの田中樹が、22日放送のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（毎週月〜木曜13時〜）に出演。デビュー当時から体重が増えていたことを明かした。
【写真】田中樹「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
22日にCDデビュー6周年を迎え、各局で電波ジャックをしているSixTONES。パーソナリティを務めているお笑いコンビ・ナイツとトークを繰り広げる中で、話は以前同番組にゲスト出演した田中樹のお腹が出ているという話題に。田中は、最近の自身の体型について「正直ジム行っちゃっているんで全然ですよ。バッキバキなんで」と明かした。
田中は「ここだけ太るんですよ」と腹部の一部分だけが出ていることを明かし、高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）は「メンバー1ガリガリでカップラーメンを1個食べないくらいの感じだったのに」と当時を回顧。田中は「デビュー当時のちょうど6年前くらいから12キロくらい増えていますね」とデビュー当時から体重が増えていることを明かした。
ナイツの2人が「これで？」「え！」と驚くと、田中は「12キロが全部ここなんです、お腹に詰まっているんで。そりゃあこんだけ出るよなって」と返答。すると松村北斗から「ズボン穿けよ！」と、腹部を見せるためにズボンのボタンを開けていたことを指摘され、田中は笑いながら「また見せてって言われた時用に…（笑）」と見せる準備をしていたことを話していた。
この放送を受け、ファンからは「気づかなかった」「体重増えてたなんてびっくり」「12キロ増えてもスタイルよくてすごい」「このやりとり映像ありで見たかった（笑）」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】田中樹「可愛すぎる」と話題の兄弟ショット
◆田中樹、デビュー当時から12キロ増えていた
22日にCDデビュー6周年を迎え、各局で電波ジャックをしているSixTONES。パーソナリティを務めているお笑いコンビ・ナイツとトークを繰り広げる中で、話は以前同番組にゲスト出演した田中樹のお腹が出ているという話題に。田中は、最近の自身の体型について「正直ジム行っちゃっているんで全然ですよ。バッキバキなんで」と明かした。
ナイツの2人が「これで？」「え！」と驚くと、田中は「12キロが全部ここなんです、お腹に詰まっているんで。そりゃあこんだけ出るよなって」と返答。すると松村北斗から「ズボン穿けよ！」と、腹部を見せるためにズボンのボタンを開けていたことを指摘され、田中は笑いながら「また見せてって言われた時用に…（笑）」と見せる準備をしていたことを話していた。
◆田中樹、12キロ増告白に反響
この放送を受け、ファンからは「気づかなかった」「体重増えてたなんてびっくり」「12キロ増えてもスタイルよくてすごい」「このやりとり映像ありで見たかった（笑）」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】