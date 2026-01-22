ATEEZ¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¡õ¥ß¥ó¥®¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÇÂ¸ºß´¶¡ª¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤Ö¤ê¤ò¾ÚÌÀ
ATEEZ¤Î¥½¥ó¥Õ¥¡¤È¥ß¥ó¥®¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¥Õ¥¡¡¢¥×¡¼¥ë¤Çµ±¤¯"Ä¦¹ïÊ¢¶Ú"
¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï1·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿SONGZIO¡Ê¥½¥ó¥¸¥ª¡Ë¤Î2026Ç¯A/W¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCRUSHED, CAST, CONSTRUCTED¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥½¥ó¥Õ¥¡¤ÏºòÇ¯¡¢ISABEL MARANT¡Ê¥¤¥¶¥Ù¥ë¡¦¥Þ¥é¥ó¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ã¥¤¥è¡¼¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SONGZIO¤ÎS/S¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖPolyptych¡Ê¥Ý¥ê¥×¥Æ¥£¥¯¡Ë¡×¥·¥ç¡¼¤Ë¤â¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Åö»þ¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç²ñ¾ì¤ò°µÅÝ¤·¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËSONGZIO¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿½Ð¹ñ»þ¤â¡¢¥½¥ó¥Õ¥¡¤ÏSONGZIO¤é¤·¤¤¹½ÃÛÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ö¥ì¥¹¥È¥³¡¼¥È¤Ë¥í¥ó¥°¥ì¥¶¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤â¼ÂºÝ¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÎ©¤Á¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Î²ñ¾ì¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆºÆ¤Ó¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò¾þ¤Ã¤¿¥½¥ó¥Õ¥¡¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¥ß¥ó¥®¤â¡¢¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÊÂ³°¤ì¤¿¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢Christian Louboutin¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ë¥Ö¥¿¥ó¡Ë¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥°¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼´¶¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥à¡¼¥É¤òÆ±»þ¤Ë´°àú¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥Ñ¥ê¸½ÃÏ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢ÍÞ¤¨¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁõ¤¤¤Ë¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥Ö¡¼¥Ä¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´°À®ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¥ß¥ó¥®¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°µÅÝ¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÌö¤Ç¡¢ATEEZ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªATEEZ¤Ï¡¢2·î6Æü¤Ë13th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN HOUR : Part.4¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë